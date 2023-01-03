Alkol ve sigaraya zam mı geliyor? 2023 Alkol ve sigara fiyatları ne kadar olacak? ÖTV oranları değişti

Sigara ve alkol zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Sigara ve alkol kullananlar yoğun bir şekilde zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Sosyal medyada yapılan sigara zammı paylaşımlarında zammın 10 TL'yi bulacağı iddia ediliyordu. Peki alkol ve sigaraya ne kadar zam gelecek, fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...

ALKOL VE SİGARAYA %22,3 ÖTV ZAMMI!

TÜİK tarafından enflasyon oranları sabah saatlerinde açıklandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de sigara ve alkole zam gelip gelmeyeceği oldu. Milyonlarca insan alkol ve sigara ÖTV zammı ile ilgili araştırmalarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içecek, tütün ürünleri ve sigaranın asgari maktu vergi tutarında yüzde 22,3 oranında bir artış yaptı.

Alkol ve sigarada bulunan ÖTV'ye %22,3 oranında enflasyon zammı uygulanacak. Sigara ve alkole yapılacak olan %22,3'lük zam sonrası en ucuz sigaranın 33 lira olması bekleniyor.

SİGARAYA 9 AYDA 5 KEZ ZAM GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.

