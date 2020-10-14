Alman ekonomisi en erken 2021 sonunda kriz öncesi seviyeye gelecek

Ekonomi enstitüleri ekonomik toparlanma sürecinin ilkbahara nazaran daha yavaş ilerleyeceği tahmininde bulunuyor. Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomi Enstitüsü (IfW) Öngörü Merkezi Başkanı Stefan Kooths "İlkbahardaki kırılmanın önemli bir kısmı telafi oldu ancak geri kalan düzelme süreci normalliğe daha zahmetli bir yoldan varılacağını ortaya koyuyor" dedi.

Kriz öncesindeki seviyeye en iyi ihtimalle 2021 sonunda varılabilecek.Alman ekonomik araştırma enstitüleri ilkbaharda yayınladıkları rapordan daha kötümser bir öngörüde bulunan sonbahar raporunu yayınladı. Yeni rapora göre gayrisafi yurtiçi hasıla bu yıl yüzde 5,4 oranında azalacak. Bu rakam ilkbaharda yüzde 4,2 olarak tahmin edilmişti. Sonbahar raporuna göre gayrisafi yurtiçi hasıla 2021 yılında ise yüzde 4,7 oranında artacak. İlkbahar raporunda ise bu artış yüzde 5,8 olarak öngörülmüştü. 2022 yılında ise ekonomik performansın yüzde 2,7 oranında artması bekleniyor.

Kooths "Alman ekonomisinin bu bölümü daha uzun süre korona pandemisinden acı çekecek gibi gözüküyor ve enfeksiyonun yayılmasını engellemek için tedbirler geniş bir biçimde kaldırıldığında - ki bunun da ancak gelecek yaz olabileceğini varsayıyoruz - toparlanma sürecine dahil olabilecek" diye konuştu. Ayrıca özsermayesi kriz nedeniyle kötüleşen şirketlerin yatırım konusundaki isteksizliği de ekonomik canlanmaya engel oluyor.

Ekonomik performansın krizden önceki seviyeye ulaşması ise tahminlere göre en erken 2021 yılının sonunda gerçekleşecek. Ekonomik performansın pandemi olmadığı halde ulaşılacak seviyenin yüzde 2,5 oranında altında kaldığı öngörülüyor. Alman ekonomisinin yeniden tam kapasiteyle faal hale ancak 2022 yılı sonunda gelebileceği tahmin ediliyor.

820 bin iş pozisyonu kayboldu

"Kırılmanın toparlanmasıyla krizin sonuçları hiçbir biçimde geçmiş olmadı" diyen Kooths "Üretim kapasiteleri orta vadede kriz öncesi tahminlere göre bir puan daha düşük olabilir. Üretim potansiyeli üzerindeki korona etkisi oldukça güvensiz olmaya devam ediyor zira krizin hangi uzun vadeli zararlar geride bıraktığı ve hangi ekonomi politik reaksiyonlara neden olacağı henüz görülemiyor" diye konuştu.

Korona krizi iş piyasasında da belirgin sonuçlar ortaya koydu. Kısa çalışmanın yaygınlaşmasına karşın yıl ortasına kadar tahminlere göre 820 bin iş pozisyonu kayboldu. O dönemden bu yana çalışan nüfusun sayısında hafif artış kaydedilse de kriz önceki düzeye ulaşılması için 2022 yılı ortasını beklemek gerekecek.

dpa/EC, JD

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