Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, artan ihracatın desteğiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Böylece Destatis, 30 Temmuz’da ikinci çeyrek için öngördüğü yüzde 0,2’lik büyüme verisini yukarı yönlü revize etti.

Ülke ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3, 2026'nın ilk üç ayında ise yüzde 0,4 büyümüştü.

Destatis Başkanı Ruth Brand konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya ekonomisinin yılın başından itibaren yakaladığı büyüme ivmesi devam ediyor. Bu durum yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi daha güçlü ihracat performansından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İHRACAT LOKOMOTİF OLDU, YATIRIMLAR GERİLEDİ

Yılın ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,0 artış gösterdi. Buna karşın başta makine, alet ve taşıtları kapsayan teçhizat yatırımları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 ile belirgin bir şekilde geriledi. İnşaat yatırımları ise yüzde 0,1 ile sınırlı bir artış kaydetti.

Yılın başında olağan dışı soğuk hava şartlarının neden olduğu zayıf başlangıcın ardından iç tüketimde beklenen güçlü toparlanma gerçekleşmedi. Tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 0,1 artışla durgun bir seyir izledi. Hem özel hem de kamu tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1'er oranında hafif artış gösterdi.

SANAYİDEKİ TOPARLANMA VE REN NEHRİ ENGELİ

Orta Doğu’daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine rağmen yaz aylarında birçok ekonomik göstergenin yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekmişti.

Almanya'da altyapı ve savunma sanayisine yönelik büyük kamu ihalelerinden beslenen sanayi sektöründeki iyileşme, ekonomik görünümün netleşmesine katkı sağladı.

Ancak Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Ren Nehri'ndeki rekor düşük su seviyelerinin bu toparlanmayı baltaladığı konusunda uyardı.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik son aylık raporunda, Ren gibi önemli su yollarındaki taşımacılık kapasitesinin sınırlanması ve hızla artan navlun maliyetlerinin, sanayi üretimi ve ihracat büyümesini olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Raporda, "Düşük su seviyeleri, üçüncü çeyrekteki genel ekonomik aktiviteyi de gözle görülür şekilde etkiliyor. GSYH'nin bu dönemde en iyi ihtimalle yalnızca hafif bir artış göstermesi bekleniyor." denildi.

ENERJİ MALİYETLERİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Büyüme verilerindeki olumlu revizyona rağmen, Almanya'da yüksek enerji fiyatları hem şirketler hem de tüketiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya devam ediyor. Ülkede uygulamada olan akaryakıt indiriminin sona ermesinin ardından, enflasyon oranı temmuz ayında 0,5 puan artarak yüzde 2,8 seviyesine tırmandı.

Ekonomistler, enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi çatışmanın çözümlenememiş olması ve küresel petrol ile doğal gaz ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın fiilen bloke edilmesi bu riskleri canlı tutuyor.

Ham madde ve enerji ithalatına yüksek düzeyde bağımlı olan Alman ekonomisi, bu kırılgan jeopolitik süreç nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır