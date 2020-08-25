Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

Bu oran, kayıtlara rekor olarak geçse de resmi tahminlerin altında kaldı. Almanya'nın bütçesiyse yılın ilk altı ayında yüzde 3,2 oranında açık verdi.Federal İstatistik Dairesi; ihracat, yatırım ve özel tüketim harcamalarının pandemi nedeniyle büyük oranda düştüğü Almanya'da, ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 küçüldüğünü duyurdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH verilerine göre, Almanya'da tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 10,9; yatırımlar yüzde 19,6; ihracat ise yüzde 20,3 azaldı.

Yüzde 9,7'lik daralma, Almanya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri görülen en büyük düşüşe işaret etti.

Alman ekonomisinde daha önceki büyük daralma, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009'un ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,7'lik orandı.

Beklenenden düşük çıktı

Federal İstatistik Dairesi, geçen ay yayımladığı verilerde, Almanya'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında daraldığı yönünde tahminde bulunmuştu.