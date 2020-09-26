FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Alman ekonomisi, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 küçüldü.

Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

Bu oran, kayıtlara rekor olarak geçse de resmi tahminlerin altında kaldı. Almanya'nın bütçesiyse yılın ilk altı ayında yüzde 3,2 oranında açık verdi.Federal İstatistik Dairesi; ihracat, yatırım ve özel tüketim harcamalarının pandemi nedeniyle büyük oranda düştüğü Almanya'da, ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 küçüldüğünü duyurdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH verilerine göre, Almanya'da tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 10,9; yatırımlar yüzde 19,6; ihracat ise yüzde 20,3 azaldı.

Yüzde 9,7'lik daralma, Almanya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri görülen en büyük düşüşe işaret etti.

Alman ekonomisinde daha önceki büyük daralma, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009'un ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,7'lik orandı.

Beklenenden düşük çıktı

Federal İstatistik Dairesi, geçen ay yayımladığı verilerde, Almanya'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında daraldığı yönünde tahminde bulunmuştu.

Koronavirüs salgını, Alman ekonomisi üzerinde yılın ilk çeyreğinde de etkilerini göstermişti. Alman ekonomisi ilk çeyrekte (Ocak-Mart) yüzde 2,2 oranında küçülmüştü.

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının Mayıs ayında gevşetilmeye başlatıldığını göz önünde bulunduran ekonomistler, bu durumun büyüme verilerine olumlu yansımalarının üçüncü çeyrekte yansımasını bekliyor.

Bütçe yüzde 3,2 açık verdi

Salgın nedeniyle artırılan hükümet harcamalarıysa 2020'nin ilk yarısında yüzde 3,2 oranında bütçe açığına neden oldu.

Federal İstatistik Dairesi, bütçenin ilk altı aylık dönemde, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2'sine tekabül eden 51,6 milyar euroluk açık verdiğini duyurdu.

Almanya'da geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,7'lik bütçe fazlası kaydedilmişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatlarıAltın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatları
Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bunu yapan müdür tazminatsız kovuldu
Bunu yapan müdür tazminatsız kovuldu
Güncel Nissan Navara fiyat listesi
Güncel Nissan Navara fiyat listesi
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatları
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatları
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı
Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 daraldı
Yargıtay'dan emsal karar! Personele öğle molası vermeyen müdür tazminatsız kovuldu
Bunu yapan müdür tazminatsız kovuldu
Altın fiyatları ne kadar? 26 Eylül Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte güncel altın fiyatları
Kum zambağını koparmanın cezası 120 bin TL
Bunu koparana 120 bin lira ceza var
Bankada parası ve altını olan yüksek kredi kartı limiti alabilecek
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Vatandaşın birikimi değerlendi, kişi başı tasarruf 20 bin lirayı aştı
Vatandaşın birikimi değerlendi, kişi başı tasarruf 20 bin lirayı aştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.