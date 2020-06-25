FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu

Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olmasının ardından Münih bölge mahkemesinde iflas başvurusunda bulundu.

Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu

Wirecard AG tarafından yapılan açıklamada, şirketin “yaklaşan iflas ve aşırı borçluluk” ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen şirket, bilançosunda gözüken 1,9 milyar avroyu aşkın paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olmuştu.

Hisselerdeki yüzde 90’a yakın değer kaybıyla, DAX 30'da 2018'de işlem görmeye başlayan şirketin piyasa değeri de 24 milyar avrodan 2 milyar avronun altına düşmüş, istifa eden eski CEO'su Markus Braun Münih Savcılığı'nca muhasebe hilesi ve piyasa manipülasyonu şüphesiyle göz altına alınmıştı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü Şoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi! Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!
Altın alacaklar dikkat! Ons altın 8 yılın zirvesini zorluyorAltın alacaklar dikkat! Ons altın 8 yılın zirvesini zorluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesi ile ilgili flaş gelişme

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son gün 30 Haziran

Son gün 30 Haziran

Bu gece indirim geliyor

Bu gece indirim geliyor

Altın alacaklar dikkat! Ons altın 8 yılın zirvesini zorluyor

Altın alacaklar dikkat! Ons altın 8 yılın zirvesini zorluyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi

ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi

Benzinde 22 kuruş indirim

Akaryakıtta büyük indirim

Merkez Bankası 'bekle-gör' dönemine geçti

Merkez Bankası 'bekle-gör' dönemine geçti

Artık kenara daha fazla para ayırabileceksiniz! İşte evde tasarruf yöntemleri...

Artık kenara daha fazla para ayırabileceksiniz! İşte evde tasarruf yöntemleri...

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.