Alman otomotiv şirketlerinden on binlerce işçi kararı! Türkiye'deki işçiler karardan etkilenecek mi?

Mercedes, BMW, Audi, Opel, Volkswagen, Porsche gibi markalara sahip otomotiv sektörünün devlerinden Almanya, elektrikli ve dijital araçlara geç yönelmesinin olumsuz etkileri koronavirüs döneminde daha da belirgin hale geldi. DW Türkçe'de yer alan habere göre hükümetin on gün önce düzenlediği otomobil zirvesinden üretici şirketler eli boş döndü. Continental gibi 232 bin kişilik işçi kadrosu bulunan ve otomotiv şirketlerine lastik ve fren sistemi satan dev firma 30 bin işçi çıkarma kararı aldı. Buna ek olarak Volkswagen’ın yan kuruluşu olan MAN de yapısal dönüşüm ve tasarruf duyurusu yaparak 9 bin 500 işçi çıkaracağını açıkladı. Schaeffler 4 bin 400 ve Mahle de 6 bin 700 çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Peki Alman otomotiv tedarikçilerinin işçi çıkarma kararları Türkiye'de etkili olacak mı? Alman şirketler Türkiye'deki işçilerini işten çıkaracak mı?
Alman şirketlerin aldığı bu kararlar Türkiye'de Alman taşıt sektöründe çalışan Türk vatandaşlarını tedirgin ediyor. Alman tedarikçilerin Türkiye'deki üretimi dışında Türk tedarikçiler de Alman otomotiv sektörüne parça ihraç ediyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Almanya’nın sektör içindeki alım-satımlarda payının yüzde 20 olduğunu belirtiyor. DW Türkçe'ye konuşan Kanca'ya göre, Almanya'daki gelişmenin Türkiye için hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir.
Kanca, "Söz konusu şirketlerin küçülmesi mali açıdan da sıkıntıda oldukları ve yatırım yapmayacakları, dünyadaki büyümelerini durdurmaları anlamına geliyor. Dünyada büyümeyeceklerse muhtemelen Türkiye'de de büyümeyecekler” diyor ve bu anlamda olumsuz etkisi olacağından endişe ediyor. Kanca’ya göre olumlu tarafı ise Alman devlerinin de dünyadaki büyük rekabete dayanmak zorunda oldukları gerçeği. Onlarla yarışmak için de Almanya'daki üretim tesisleri yerine belki Türkiye'deki üretim tesislerini güçlendirebilecekleri ihtimali bulunduğunu düşünüyor.
TAYSAD Başkanı Kanca’ya göre Türkiye bu konuda dezavantajlı. Nitekim birincisi elektrikli ve dijital araçlarda fosil yakıtlılarda olduğu kadar parça gerekmiyor. İkinci olarak da elektrikli ve dijital taşıtlarda parçalar genelde ilk başta tasarımın yapıldığı yerlerde üretiliyor ve deneniyor.
Alman şirketlerinin sıkı küçülme ve tasarruf planları açıklanırken önceki gün ilginç bir gelişme de kaydedildi. Volkswagen’in yan kuruluşu MAN, Avusturya’nın Steyr’deki tesisini Türkiye'ye kaydırabileceğini duyurdu. Avusturya’yı iyi tanıyan Kanca’ya göre bu haber hiç sürpriz değil. Kanca, MAN gibi, Mercedes gibi şirketlerin Türkiye'deki üretimlerinin başarılı olduğunu, ürettikleri kamyon, otobüs ve benzeri ağır vasıtaları tüm dünyaya sattıklarını hatırlatıyor ve Steyr’deki fabrikanın kısa zamanda Türkiye taşınmasının kendisini hiç şaşırtmayacağını belirtiyor.
KAYNAK: DW Türkçe
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