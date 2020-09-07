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Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Koronavirüsten etkilenen Alman şirketleri 2021 yazından önce işlerinde normalleşme beklemiyor.

Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor

Güvenlik şirketleri 4 ayda işlerin normale dönmesini beklerken, eğlence sektöründekiler bunun 17,5 ay süreceğini öngörüyor.Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisinden ekonomik olarak etkilenen Alman firmalar, gelecek senenin ortasından önce işlerinde normalleşme beklemiyor. Bu cümle, merkezi Münih'te bulunan Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (ifo) temmuz ayında Alman şirketlerle yaptığı bir anketin sonuçlarından.

Ifo Enstitüsü araştırmacılarından Klaus Wohlrabe konuyla ilgili yaptığı açıklamada normalleşme için daha uzun bir yol katedilmesi gerektiğini belirtti. Wohlrabe, "Kamusal alandaki tüm kısıtlamalar kaldırılsa bile şirketler bu kısıtlamaların sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak" dedi.

Ankete göre kimya endüstrisi ortalama 8 ay içerisinde normalleşme beklerken, makine mühendisleri bu sürecin 12 ay sonra olacağını tahmin ediyor. Perakende satış yapan şirketler pandeminin etkilerinin 10 ay daha devam edeceğini ifade ederken, inşaat sektöründeki şirketler bu sürecin 11 ay, hizmet sektöründekiler ise 12 ay sürmesini bekliyor.

Almanya'da güvenlik alanında hizmet veren şirketler 4 ay gibi kısa bir süre sonra işlerin tekrar eski düzene döneceğine inandıklarını ifade ederken, sanat ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösterenler çok daha uzun bir süre içerisinde normalleşmenin olacağını belirtiyor. Bu sektördeki şirketler işlerin ortalama olarak 17,5 ay sonra normale dönmesini beklerken, film yapımcıları ve sinema sektörü bu sürecin 16,7 ay süreceğini öngörüyor. Oteller işlerinin normalleşmesinin 16 ay süreceğini belirtirken, seyahat acentaları bu süreyi 14,6 ay olarak hesaplıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 12 Ağustos'ta açıkladığı son verilere göre dünyadaki koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu geçti ve 737 binden fazla insan COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs günler içerisinde bütün dünyaya yayılmış ve birçok ülke virüsün yayılmasını azaltmak için sokağa çıkma yasağından maske takma zorunluluğuna, çeşitli önlemler almıştı.

dpa/DÇÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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