Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor

Güvenlik şirketleri 4 ayda işlerin normale dönmesini beklerken, eğlence sektöründekiler bunun 17,5 ay süreceğini öngörüyor.Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisinden ekonomik olarak etkilenen Alman firmalar, gelecek senenin ortasından önce işlerinde normalleşme beklemiyor. Bu cümle, merkezi Münih'te bulunan Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (ifo) temmuz ayında Alman şirketlerle yaptığı bir anketin sonuçlarından.

Ifo Enstitüsü araştırmacılarından Klaus Wohlrabe konuyla ilgili yaptığı açıklamada normalleşme için daha uzun bir yol katedilmesi gerektiğini belirtti. Wohlrabe, "Kamusal alandaki tüm kısıtlamalar kaldırılsa bile şirketler bu kısıtlamaların sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak" dedi.

Ankete göre kimya endüstrisi ortalama 8 ay içerisinde normalleşme beklerken, makine mühendisleri bu sürecin 12 ay sonra olacağını tahmin ediyor. Perakende satış yapan şirketler pandeminin etkilerinin 10 ay daha devam edeceğini ifade ederken, inşaat sektöründeki şirketler bu sürecin 11 ay, hizmet sektöründekiler ise 12 ay sürmesini bekliyor.