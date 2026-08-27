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Alman tüketicilerde güven arttı! Endeks beklentileri geride bıraktı

Almanya’da tüketici güveni eylülde beklentileri aşarak 2,8 puan yükseldi. Gelir beklentilerindeki güçlü artış toparlanmayı desteklerken, büyük harcamalara yönelik isteksizlik sürdü.

Alman tüketicilerde güven arttı! Endeks beklentileri geride bıraktı

Almanya’da tüketici güveni, ekonomik ve finansal görünüme ilişkin iyileşmenin etkisiyle eylül ayında toparlanmasını sürdürdü. Tüketici güvenindeki yükseliş, beklentilerin de üzerine çıktı.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

TÜKETİCİ GÜVENİ 2,8 PUAN ARTTI

Açıklanan verilere göre, eylül ayı için öngörülen tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2,8 puan yükselerek eksi 26,6 puana çıktı. Analistler ise endeksin değişim göstermemesini bekliyordu.

Tüketici güvenindeki belirgin artışta, tasarruf eğilimindeki sınırlı gerilemeye karşın gelir beklentilerindeki güçlü yükseliş etkili oldu. Gelir beklentisi endeksi 16,2 puan artarak 1,7’ye ulaştı ve son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Alman tüketicilerin ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde de olumlu yöndeki hareket devam etti. Ekonomik beklenti endeksi 2,4 puanlık artışla eksi 3,9 puana yükseldi. Böylece endekste üst üste dördüncü ayda da artış kaydedildi.

Alman tüketicilerde güven arttı! Endeks beklentileri geride bıraktı 1

BÜYÜK HARCAMALARDA İŞTAH HALA ZAYIF

Gelir beklentilerindeki iyileşmeye rağmen tüketicilerin otomobil ve mobilya gibi yüksek tutarlı ürünleri satın alma isteğinde belirgin bir toparlanma görülmedi. Satın alma eğilimi endeksi aylık bazda neredeyse değişmeyerek eksi 9,8 puanda kaldı.

Analistlere göre jeopolitik krizler ve yüksek enflasyona ilişkin endişeler, tüketicilerin harcama yapmak yerine birikimlerini korumayı tercih etmesine neden oluyor. Bu durum nedeniyle tüketim eğiliminin yaklaşık 4 yıldır eksi 10 puan civarında seyrettiği belirtiliyor.

Tasarruf eğilimi endeksi ise 1,5 puanlık sınırlı düşüşle 15,5 seviyesine geriledi. Buna rağmen endeksin yüksek seviyesini koruduğu kaydedildi.

NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik görünüm geçen yılın aynı döneminin hala 6 puan altında olsa da üst üste yaşanan dördüncü artış hafif bir yukarı yönlü trende işaret ediyor. Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri aştı. Ifo İş Ortamı Endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi gibi öncü veriler de ekonomideki toparlanma umutlarını destekliyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Tüketici Güven Endeksi
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