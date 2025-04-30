Almanya'da bir ayda araba alınabiliyor mu? İçerik üreticisi tüm detayları tek tek anlattı

Türkiye'de dönem dönem gündeme gelen 'Almanya'da bir ayda araba alınır mı?' sorusu tartışmaları da her zaman beraberinde getirdi.

1 AYDA ARABA ALINABİLECEĞİNİ SAVUNDU, DETAYLARI ANLATTI

Konuyla ilgili olarak yapılan birçok yayında kimisi bunun yapılabileceğini savundu, kimisi ise bu durumun mümkün olmadığını bildirdi. Bir içerik üreticisi ise çektiği video ile bunun yapılabileceğini savundu ve bu durumu en ince ayrıntısına kadar detaylandırdı.

"HEMEN 'SEN HANGİ ALMANYA'DA YAŞIYORSUN?' CEVAPLARI GELİYOR"

Almanya'da bir ayda araba alınabildiğini savunan içerik üreticisi, "Almanya'da bir ayda araba alınıyor filan dediğimizde hemen cevapları şu oluyor; "Sen hangi Almanya'da yaşıyorsun Almanya'da öyle bir durum yok insanları yanlış yönlendirmeyin 1 ayda filan araba alınmıyor' diye Almanya'da Türkler böyle cümlelerle gelebiliyor size" dedi.

"TÜRKİYE'DE 20 YAŞINDAKİ BİR ARABAYA BİNMEK NORMAL"

Araba konusunda Türkiye ile Almanya arasındaki durumu kıyaslayan içerik üreticisi, "Türkiye'de 20 yaşında bir araba bile 400-500 bin lira. Acayip para istiyorlar. Biz 20 yaşındaki bir arabayı alabilmek için bile çok çalışmamız gerekiyor, hemen alamıyoruz kredi çekmemiz gerekiyor. Türkiye'de 20 yaşında bir arabaya binmek normal çünkü sıfır araba almak herkesin harcı değil" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLE ALSAN ÇOK RAHAT BİRİNCİ AYINDA ARABA ALABİLİYORSUN 500 EURO'YA"

Almanya'da 20 yaşındaki bir arabayı 500 Euro'ya alabildiğini aktaran içerik üreticisi, "Asgari ücret alsan çok rahat birinci ayında araba alabiliyorsun 500 Euro'ya. Ama Almanya'da yaşayan insanlar 500 Euroluk arabayı arabadan saymıyor" şeklinde konuştu.

"500 EURO 1000 EURO BANDINDAKİ ARABALARI ARABADAN SAYMIYORLAR"

Açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Onlara göre araba dediğin zaman sıfır model olacak. Burada yaşayan insan alım gücü yüksek olduğu için 500 Euro 1000 Euro bandındaki arabaları arabadan saymıyorlar. Bir ayda araba alınabiliyormuş laflarına o yüzden 'Öyle bir Almanya yok alınmıyor diyorlar"