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Almanya'da enflasyon enerji maliyetlerinin etkisiyle ağustosta yüzde 2,9’a yükseldi

Almanya'da yıllık enflasyon, Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin de etkisiyle ağustosta yüzde 2,9’a çıktı.

Almanya'da enflasyon enerji maliyetlerinin etkisiyle ağustosta yüzde 2,9’a yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede haziranda yüzde 2,3 ve temmuzda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,9 seviyesine yükseldi. Bu artışa rağmen enflasyon oranı, piyasaların yüzde 3,1 olan beklentisinin altında kaldı.

TÜFE'nin, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2’lik hedef seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürmesi de dikkati çekti.

Aylık bazda TÜFE’nin yüzde 0,2 arttığı Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE de yıllık yüzde 2,9 ve aylık yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

ENERJİ MALİYETLERİ VE REN NEHRİ'NDEKİ LOJİSTİK KRİZ FİYATLARI ARTIRDI

Şubat sonunda başlayan ve son haftalarda yeniden tırmanan ABD ile İran arasındaki çatışmaların küresel petrol arzını ve Hürmüz Boğazı rotasını olumsuz etkilemesi, Almanya’daki enerji maliyetlerini doğrudan artırdı. Ülkede enerji fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 10,5 yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya TÜFE
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