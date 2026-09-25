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Almanya'da inşaat siparişleri temmuzda sert düştü

Almanya'da ana inşaat sektöründeki yeni siparişler, iki ay üst üste kaydedilen belirgin artışların ardından temmuzda sert düşüş yaşadı.

Almanya'da inşaat siparişleri temmuzda sert düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin inşaat sektörü yeni sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat sektöründe reel yeni siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 azaldı. Bu gerileme, Ekim 2025'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında yeni siparişler bina inşaatlarında yüzde 8,4 ve altyapı (mühendislik) projelerinde yüzde 10 azaldı.

Buna karşılık, dalgalanmaları daha az yansıtan üç aylık dönem kıyaslandığında mayıs-temmuz dönemindeki sipariş alımı, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 2,7 daha yüksek gerçekleşti.

Bir önceki ay yaşanan kayda değer artışın ardından konut inşaatları da temmuzda yeniden durma noktasına geldi.

CİRO VE İSTİHDAMDA BÜYÜME SÜRÜYOR

Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen inşaat şirketlerinin temmuz ayındaki genel iş hacmi olumlu seyrini sürdürdü. Temmuz 2026'da reel satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış kaydetti. Nominal satışlar ise aynı dönemde yüzde 9,4 yükselerek 12,1 milyar avroya ulaştı.

İnşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı da Temmuz 2026'da yıllık bazda yüzde 1,5 artarak yaklaşık 545 bin kişiye ulaştı. Söz konusu verilerin tamamı, ana faaliyeti bina veya özel ihtisas inşaatı olan ve 20 veya daha fazla çalışanı bulunan işletmeleri kapsıyor.

"SİPARİŞ DEFTERLERİ GİDEREK DARALIYOR"

Almanya İnşaat Sektörü Merkez Birliği (ZDB) Genel Müdürü Felix Pakleppa, yaptığı değerlendirmede, "Sipariş defterleri giderek daralıyor. Şirketler hala aylar önce verilen siparişler üzerinde çalışıyor olsa da inşaat sektöründeki durum kırılganlığını koruyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün yıl sonunda yeni bir darbe alma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Pakleppa, şöyle devam etti:

“2027 yılı için yeni inşaat bütçesinde kesintiler gündemde ve ocak ayından itibaren finansmanın nasıl şekilleneceğini kimse bilmiyor. 2027 yazına kadar bir finansman açığı oluşması ihtimali artık göz ardı edilemez. Bu belirsizlikle herhangi bir inşaat hamlesi gerçekleştirilemez. Federal hükümet için konut inşaatını sübvanse etmek, ekonomiyi canlandırmanın en maliyetli yolu. Ev sahipliğinin teşvik edilmesi, daralan kiralık mülk piyasalarındaki baskıyı hafifletir, iç ekonomiyi güçlendirir ve vatandaşların endişelerinin ciddiye alındığını gösterir."

Pakleppa, mevcut durumda inşaat planı yapan herkesin güvenilirliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yıl sonunda bir finansman açığı oluşmaması için yeni destek programı başlayana kadar geçici bir düzenleme yapılması şart. Aksi takdirde son aylarda alınan olumlu sinyaller sadece anlık bir parlamadan ibaret kalacak ve konut inşaatları durgunluğunu sürdürecektir." uyarısında bulundu.

ALMANYA'DA KONUT AÇIĞI 1,35 MİLYON DAİREYLE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Öte yandan, Almanya Yapı Malzemeleri Perakendecileri Birliği adına Pestel Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "İnşaat Monitörü 2026" raporuna göre, Almanya'da konut açığı 1,35 milyon daireyle rekor seviyeye ulaştı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre ise Almanya genelinde bu yıl sadece 185 bin konutun tamamlanması bekleniyor.

Bu rakam, son 15 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Ülkede 2025 yılında 206 bin 600 konut tamamlanmıştı. Almanya'nın yıllık konut talebi ise en az 300 bin konut olarak hesaplanıyor.

BERLİN’DE YENİ DAİRELERİN METREKARESİ EN AZ 25 AVROYA KİRAYA VERİLİYOR

Gayrimenkul uzmanları, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut üretimindeki düşüş ve mülteci akınının, konut açığını son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardığını belirtiyor.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kira 2010'dan bu yana yüzde 110'dan fazla artarken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor.

AİLELERİN AYLIK GELİRLERİNİN YARISI KONUT VE ISINMA HARCAMALARINA GİDİYOR

Yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyükşehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptığı harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini aşıyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da derinleşmesi dikkati çekiyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İnşaat
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