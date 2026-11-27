Kasım ayının sona ermesine sayılı günler kala emekli promosyonlarına ilişkin banka kampanyaları da yeniden hareketlendi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, ay sonuna kadar sunulan fırsatları karşılaştırarak en yüksek ödemeyi hangi bankadan alabileceklerini araştırıyor. Nakit promosyonların yanı sıra ek avantajlar da banka seçiminde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Bankaların emekli müşterileri kazanmak için sunduğu teklifler ise farklı tutar ve koşullarla şekilleniyor. Promosyon miktarları; emeklinin aldığı maaşa, bankaya verilen taahhüde ve kampanyadan yararlanmak için yerine getirilmesi gereken şartlara göre değişiyor. Kasım ayının son haftasında en yüksek promosyonu sunan bankalar ve kampanyaların ayrıntıları merak ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA KASIM AYI RAKAMLARI

Bankalar, emekli müşterilerine sundukları nakit promosyonların yanında farklı avantajlarla da öne çıkıyor. Kredi fırsatları, bonus ödemeleri, otomatik fatura talimatlarına sağlanan ayrıcalıklar ve çeşitli bankacılık hizmetleri, kampanyadan kampanyaya değişebiliyor.

Emeklilerin banka tercihi yapmadan önce kasım ayının son günlerinde geçerli olan promosyon miktarlarını ve başvuru koşullarını karşılaştırması önem taşıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor. Bunun yanında nakit emekli promosyonuna ek olarak 90 bin TL'ye varan avantaj paketi de sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade veriliyor. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti ve aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkanı sunuluyor.

Dijital kanallardan ücretsiz para transferi ve kamu ortak ATM'leri dahil yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanının yanı sıra mevcut emekli müşterilere yılın ikinci yarısı için 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunuluyor.

HALKBANK

Halkbank'ta maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alma taahhüdünde bulunan tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor.

Maaşını bankaya taşıyan emekliler için 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı bulunuyor.

AKBANK

Akbank'ta SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

SGK emekli maaş ödemelerinde 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak 20.000 TL'ye varan chip-para imkanı ile toplamda 35.000 TL'ye varan ödül fırsatı bulunuyor.

DENİZBANK

DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 12.000 TL'ye varan standart promosyona ek ödüllerle birlikte toplam 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve bonusun yanı sıra 5.000 TL'ye varan davet ödülüyle birlikte toplam 32.000 TL’ye varan imkan sağlıyor.

QNB

QNB'de emekliler için 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Buna ek olarak emeklilere özel alışverişlerde yıllık 3.000 TL'ye varan para iadesi avantajı da yer alıyor.

ING

ING, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu sağlıyor.

Ek nakit promosyonlardan da yararlanılması halinde toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı bulunuyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de emeklilere 15.000 TL'ye varan ana promosyona ek ödüllerle birlikte toplam 30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK

VakıfBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında 12.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor. Ayrıca maaşını VakıfBank'a taşıyan emekliler, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde 9 ay boyunca 18.000 TL'ye varan ek nakit kazanım elde ederek toplamda 30.000 TL'ye varan ödülden yararlanabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı bulunuyor.

Bunun yanı sıra 10.000 TL'ye varan ek promosyon da sunuluyor.