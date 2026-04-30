FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Almanya'da işsizlik oranı belli oldu

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı nisan ayında yüzde 6,4'te sabit kalırken işsiz sayısı beklentilerin üzerinde 20 bin artışla 3 milyon 6 bine yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, nisanda önceki aya göre 20 bin artarak 3 milyon 6 bin oldu. Bu sonuçla birlikte işsizlik rakamları, mevsimsellikten arındırılmış bazda kritik 3 milyon sınırının üzerinde kaldı.

Piyasa beklentileri işsiz sayısındaki artışın 4 bin kişi düzeyinde kalacağı yönündeydi.

Nisan 2025'e göre ise işsiz sayısı 77 bin artış kaydetti.

Ülkede martta yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, nisan ayında da aynı seviyeyi korudu.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, nisanda aylık 13 bin kişi azalarak 3 milyon 8 bin, işsizlik oranı da yüzde 6,4 oldu. Böylece, Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı da nisan ayında 3 milyon sınırının üzerinde kaldı.

İşsizlik rakamlarının, arındırılmamış verilerde art arda dördüncü ayda da 3 milyon barajının üzerinde kalması dikkati çekti.

İşsizlik rakamlarının hem arındırılmış hem de arındırılmamış verilerde 3 milyon barajının üzerinde kalması, ekonomideki bahar canlanmasının beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında henüz bir eğilim değişikliği görülmediğini belirterek, "Bahar aylarında beklenen canlanma nisan ayında da zayıf kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korumakla birlikte düşük seviyelerde seyrediyor. Nisanda iş ajanslarına bildirilen açık iş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 5 bin azalarak 641 bine geriledi.

Uzmanlar, iş gücü piyasası verilerinin Orta Doğu’daki çatışmalar gibi jeopolitik şoklara genellikle gecikmeli tepki verdiğini, şirketlerin istihdam politikalarında ekonomik görünümün netleşmesini beklediğini kaydediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Almanya işsizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.