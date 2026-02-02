FİNANS

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı durma noktasına getirdi

Almanya'da toplu taşıma şirketlerinde çalışanların "ücret ve koşullarının iyileştirilmesi talebiyle" başlattığı uyarı grevi, ülkenin büyük bir bölümünde toplu taşıma hizmetlerini durma noktasına getirdi.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısıyla, işverenleri daha iyi çalışma koşullarına zorlamak amacıyla yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketinin çalışanları saat 03.00'ten itibaren 24 saatlik grev başlattı.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ülkede otobüs, metro ve tramvay seferleri durma noktasına gelirken, milyonlarca yolcu, 3 Şubat saat 03.00'e kadar sürecek grevden etkilendi. Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Köln gibi büyük şehirlerde otobüs, metro ve tramvay seferleri büyük oranda iptal edilirken, sabah saatlerinde ciddi trafik sıkışıklıkları yaşandı.

Söz konusu grev, Almanya genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve buzlanma riskiyle aynı döneme denk geldi.

Milyonlarca çalışan işe gitmek için alternatif yollar ararken, hukukçular ulaşım riskinin çalışana ait olduğu ve grevin işe geç kalmak için geçerli bir mazeret sayılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Velilere yönelik yapılan uyarılarda ise okul otobüslerinin iptal edilmesinin öğrencilerin okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

Sendikanın talepleri

Belediyelerin toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesi gibi taleplerde bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

