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Almanya'dan geldi, 4 milyon TL'lik sipariş verdi! Neye ihtiyacı varsa aldı, çivi bile... Bir il onu konuşuyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 10:23
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Almanya’da yaşayan Adıyamanlı bir vatandaş, binlerce kilometrede uzaklıktan memleketine gelerek işletmesinin bütün malzemelerini depremzede esnaftan aldı. Ürünleri TIR'a yükleyip kara yoluyla Almanya’ya götüreceğini belirten vatandaş, yaklaşık 4 milyon TL değerinde sipariş verdi. Açacağı işletmeye lazım olacak olan çiviyi dahi Adıyamanlı depremzede esnaftan aldığını vurguladı. Mobilya Ustası Mehmet Canlı da "Bizleri oldukça mutlu etti. Burada herkes kazandı" dedi.

Almanya'dan geldi, 4 milyon TL'lik sipariş verdi! Neye ihtiyacı varsa aldı, çivi bile... Bir il onu konuşuyor

Almanya’da hizmete açacağı kafe için mobilya, havalandırma sistemleri, elektronik malzemeler, bulaşık malzemeleri gibi A’dan Z’ye gerekli olan bütün malzemeler için Almanya’dan gelen Adıyamanlı Abdurrahman Erdem, yaklaşık 4 milyon TL değerinde sipariş verdi.

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DEPREMZEDE ESNAFIN KAZANMASI VE ADIYAMAN'A DESTEK İÇİN GELDİ

Anne, baba ve yaklaşık 40 yakınını 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da kaybeden Abdurrahman Erdem, depremzede esnafın kazanması ve Adıyaman’a bir nebze de olsa destek olabilmek için binlerce kilometre uzaklıktan geldiğini söyledi.

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TIR'A YÜKLEYİP GÖTÜRECEK! ÇİVİYİ BİLE ADIYAMANLI DEPREMZEDE ESNAFTAN ALDI

Verdiği siparişlerin 1 hafta içerisinde tamamlandığını ve ürünleri tıra yükleyerek kara yoluyla Almanya’ya götüreceğini belirten Abdurrahman Erdem, yurt dışındaki herkesin deprem bölgesine bu tür siparişlerle, yatırımlarla destek sunmalarını istedi. Açacağı işletmeye lazım olacak olan çiviyi dahi Adıyamanlı depremzede esnaftan aldığını vurgulayan Abdurrahman Erdem, tek amacının depremzede esnafa destek olmak olduğunu vurguladı.

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"MOBİLYACISINDAN TUTUN DA AYNACISINA KADAR KAZANDI"

Her zaman Adıyaman’a ve Adıyaman halkına destek olacaklarını söyleyen Abdurrahman Erdem, “Annemi, babamı ve yaklaşık 40’ya yakın yakınımı 6 Şubat depremlerinde kaybettim. Yaşadığım Almanya’da kafe, bar türünde bir iş yeri açmaya çalışıyorum. Almanya’dan almayayım da Türkiye’de, Adıyaman’da halkımdan alayım, esnafım kazansın düşüncesiyle yaklaşık 1 hafta önce gerekli olan bütün malzemelerin yapımının siparişini verdim ve siparişlerim tamamlandı. Bugün de yüklemesini yaparak Almanya’ya götüreceğim. Tek amacım depremzede esnafıma destek olmaktı. Yaklaşık 4 milyon TL’ye yakın bir malzeme aldım. Burada mobilyacısından tutun da aynacısına kadar kazandı. Umarım daha da çok destek sunacağım” dedi.

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"BİZLERİ OLDUKÇA MUTLU ETTİ"

Daha sonra konuşan Mobilya Ustası Mehmet Canlı ise, “Arkadaş Adıyamanlı ama Almanya’da yaşıyor. Orada açacağı işletmesine gerekli bütün malzemeleri Adıyaman’dan aldı. Bizleri oldukça mutlu etti. İstediği bütün malzemeleri kendisine teslim ettik. Burada herkes kazandı” şeklinde konuştu.

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"ADIYAMANLI OLARAK ÇOK GURURLANDIM"

Adıyamanlı vatandaşlardan Osman Yılancı ise, “Adıyamanlı olarak çok gururlandım. Yurt dışında çalışan bir kişinin memleketimize gelip bunları yaptırması özellikle depremden sonra böyle bir karar alması çok hoş bir şey. Bir Adıyamanlı olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Adıyaman Almanya
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