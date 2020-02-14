Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte büyümedi

Mevcut belirsizliklere ek olarak ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını 2020 görünümünü de olumsuz etkiliyor.Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı öncü büyüme verilerine Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılının son çeyreği olan Ekim-Aralık döneminde önceki üç aya göre büyüme kaydetmedi.

Dördüncü çeyrek verisi aynı dönemde sanayi üretiminde yaşanan yüzde 1,9’luk azalmanın ardından geldi.

Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,1’den 0,2’ye revize edilirken, 2019 yılı büyümesi yüzde 0,6 olarak teyit edildi.

İhracat ve tüketim hız kesti

Federal İstatistik Dairesi dördüncü çeyrekte inşaat sektörü yatırımlarının arttığını söylerken, makine ve teçhizat alımlarının bir önceki döneme göre oldukça azaldığını aktardı. Dördüncü çeyrekte ihracatın da zayıfladığı, hane halkı tüketim harcamalarının "ciddi hız kaybına" uğradığı belirtildi.

Özel tüketim ve kamu harcamaları geçmişteki dönemlerde büyümeyi desteklese de, bu iki alanda da yavaşlama görülüyor.