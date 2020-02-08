Almanya fazla parayı nasıl harcayacağını tartışıyor

Almanya'da federal hükümetin 2019 yılı bütçesinin 13 milyar 500 milyon euro ile rekor fazla vermesi, mali kaynakların nasıl harcanması gerektiğine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Bütçe fazlasının yeni yatırımlar için kullanılmasını öneren Maliye Bakanı Olaf Scholz, "Almanya'da şimdi çok fazla yatırım yapmamız söz konusu" dedi. Altyapıya, okullara, hastanelere, iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülkenin her bölgesine eşit hizmet götürülmesi için yatırım yapılabileceğini ifade eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, "Şimdi hepsi daha kolay olacak, çünkü bunun için gereken güce sahibiz" şeklinde konuştu.

Alman hükümet bütçesinin fazla çıkması ile bütçe rezervlerindeki para 48 milyar euroya ulaştı. Almanya'da Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre bu paranın 17 milyar 100 milyon eurosunun nasıl harcanacağı henüz planlanmadı.

Vergilerde indirim talebi

Bütçenin fazla çıkması üzerine koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri vergilerin düşürülmesi talebini yineledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Eckhardt Rehberg, "Zorlaşan konjonktürel durum göz önünde bulundurulduğunda sonunda işletme vergisini düşürmemiz ve dayanışma vergisini de 2022'den itibaren kaldırmamız gerekiyor" dedi.