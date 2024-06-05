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Almanya işçi alımına başladı! Bu kez de ‘fırsat kart’ uygulaması devreye girdi, Türkiye’den de kabul ediyorlar! İşte şartlar…

05.06.2024 08:26
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İşçi sıkıntısı çeken Almanya mavi karttan sonra şimdi de fırsat kartı uygulaması başlattı. Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye gibi ülkelerden Almanya'ya çalışmaya gitmek daha da kolaylaştı. Temel şartlar başlangıç seviyesinde Almanca ya da İngilizce bilmek ve iki yıllık mesleki eğitim almış olmak. İşte tüm Almanya’ya işçi olarak gitmek için aranan tüm şartların detayları…

Almanya işçi alımına başladı! Bu kez de ‘fırsat kart’ uygulaması devreye girdi, Türkiye’den de kabul ediyorlar! İşte şartlar…

Almanya işçi bulabilmek için şartları gevşetti. Fırsat kartı uygulamasıyla 6 puan toplayanlar Almanya'da bir sene boyunca iş arayabilecek. Üstelik bu iş aradıkları süre boyunca da geçici işlerde çalışmaları mümkün olacak.

Dil ve 2 yıllık mesleki eğitimin yanı sıra Almanya'da işe girebilmek için 6 puan toplanması gerekiyor. Öğretmenlik, hemşirelik, mühendislik gibi diplomaya dayalı meslek sahibi olmak 4 puan değerinde kesintisiz 5 yıllık iş deneyimi 3 puan, 2 yıllık iş deneyimi ise 2 puan, 35 yaşından genç olmak da yine değerinde eşiyle birlikte şartları sağlayanlar da birer puan daha kazanıyor.

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Kart almaya hak kazananların Almanya'daki olası masraflar göz önünde bulundurularak banka hesaplarında 12 bin 324 Euro yani 435 bin lira olması da şartlar arasında.

Özellikle meslek lisesi mezunları bir adım önde internet üzerinden ücretle 75 Euro ücretle başvuru yapılabilen fırsat kartı için işçiler hevesli ama işveren de geleceği düşünüyor.

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“Almanya'ya gidip çalışmak ister misiniz? İşinizi orada yapmak ister misiniz?” sorusuna hemen her işçi aynı cevabı verirken sanayide motor mekanik ustası olarak çalışan 23 yaşındaki bir genç de Now Haber’e şu açıklamaları yaptı:

“Gitmek isterim! Bu yaptığım işi orada yapsam daha yüksek kazanç sağlarım. Yaşam şartları da buradan daha iyidir bizim işimiz araba tamiri oralarda daha çok öneme alınıyor, dikkate alınıyor daha çok para kazanılıyor. Gitmek isteriz de ama işte gidemiyoruz”

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye işçi alımı şartlar
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