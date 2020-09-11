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Almanya'da enflasyon yüzde 0 çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 14:17 | Son Güncelleme

Almanya'da hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ağustos ayı enflasyonu sıfır noktasına geriledi.

Almanya'da enflasyon yüzde 0 çıktı

Hükümet KDV'de yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 3'lük indirime gitmişti.Almanya'da Ağustos ayı enflasyonu yüzde 0 olarak kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi, Tüketici Fiyat Endeksinin Temmuz ayına göre yüzde 0,1 oranında azalarak yüzde 0'a düştüğünü bildirdi.

Enflasyondaki düşüşte hükümetin koronavirüs salgınına karşı tüketimi teşvik için katma değer vergisinde (KDV) yaptığı indirim ve enerji fiyatlarındaki düşüş rol oynadı. Hükümet KDV oranını 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü. Gıda maddeleri ve kitap gibi kalemlere uygulanan yüzde 7'lik indirimli KDV oranı ise yüzde 5'e indirilmişti.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre fiyatlarda en büyük düşüş enerjide kaydedildi. Ağustos'ta enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 6,3 oranında azaldı. Isınma amaçlı kullanılan yakıtın fiyatı yüzde 32,7, taşıtlarda kullanılan yakıtın fiyatı da yüzde 11,3 oranında ucuzladı. Elektrik fiyatları ise yüzde 2,1 arttı.

Ağustos'ta gıda fiyatlarında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,7 ile hafif artış kaydedildi. Geçen yıl Ağustos ayına göre sebze fiyatları yüzde 6,8 oranında ucuzlarken meyvede yüzde 5,8, et ve et ürünlerinde yüzde 4,8'lik artış kaydedildi.

AFP/BK,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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