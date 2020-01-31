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Almanya’dan ECB'nin eski başkanı Draghi’ye liyakat nişanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier: - "Sadece bir tane ECB'miz var. Almanya'nın ECB'ye ve ECB'nin Almanya'ya ihtiyacı var"

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eski başkanı Mario Draghi’ye, Almanya tarafından Avro Bölgesi'nin ortak para birimi avroyu kriz zamanlarında savunması ve hizmetlerinden dolayı liyakat nişanı verildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de düzenlenen törende Draghi’ye liyakat nişanını takdim etti.

Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, “Başkalarının vazgeçmeye hazır olduğu anda Draghi avroyu korudu.” dedi.

Steinmeier, ülkesinde Frankfurt merkezli ECB'nin strateji ve para politikasını eleştirenlere karşı savunurken “yanlış anlamaların” aşılabileceğini belirtti.

“Frankfurt'u dikkatsizce suçlamak beni endişelendiriyor.” diyen Steinmeier, “Sadece bir tane ECB'miz var. Almanya'nın ECB'ye ve ECB'nin Almanya'ya ihtiyacı var. ” değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli bir merkez bankası yöneticisi ve iktisat bilimleri profesörü olan Mario Draghi, 2008 finansal krizinin hissedilmeye devam ettiği 2011'de ECB'nin başına gelerek "Avro Bölgesi'ni kurtaran yönetici" olarak takdir toplamıştı.

Draghi, Avro Bölgesi krizinde, "ECB'nin ortak para birimini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını" söylemişti.

Draghi, 2011’de ECB'de başkanlık görevine başladığında ondan önce de merkez bankacılığı alanında uzun bir tecrübeye sahipti. Finansal piyasaları iyi tanıyan Draghi, ECB'ye pragmatizmi ve bütünüyle yeni para politikası araçlarını tanıttı. Birçok uzman, Draghi’nin bu politikasının avroyu kurtardığı konusunda birleşirken, Draghi, "Avro Bölgesi'ni ekonomik krizden kurtaran isim" olarak büyük takdir topladı.

Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, avroyu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Küresel finans piyasasında en çok izlenen şahsiyetlerden biri olan Draghi'nin dönemi sona erse de düşük faiz dönemi hala devam ediyor. Draghi, kendi döneminde geleneksel olmayan para politikalarını ECB’nin kullandığı standart araçlar haline getirmesiyle de dikkati çekmişti.

72 yaşındaki Draghi, 1 Kasım 2019’da ECB Başkanlığı'nı görevini Uluslararası Para Fonu'nun eski başkanı Christine Lagarde’ye devretmişti.

Ocak 2019’da Bundesbank'ın hesaplamasına göre, 2008 sonrası faiz oranlarının düşük olmasından dolayı, federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2008-2018 döneminde 368 milyar avro tasarruf sağladı.

ECB’nın finansal krizle mücadelede uyguladığı tedbirler arasında bulunan çok düşük faiz oranları ve parasal genişleme olarak adlandırılan varlık alım programı özellikle Alman politikacılar ve ekonomistler tarafından eleştiriliyordu.

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Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi’,

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