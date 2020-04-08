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Almanya'dan yabancı yatırımcılara stratejik denetim

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Almanya, stratejik alanlarda faaliyet gösteren Alman şirketlerini satın almak isteyen yabancı yatırımcılara karşı müdahale yetkisini genişletiyor.

Almanya'dan yabancı yatırımcılara stratejik denetim

Ancak iş dünyası ve muhalefet plana tepkili.Alman hükümeti, yabancı yatırımlar üzerindeki denetimi artırarak, stratejik açıdan önemli alanlarda Alman şirketlerinin alınmasını zorlaştırmayı planlıyor. Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında dış ticaret yasasında değişiklik yapılması kararı alındı.

Yeni yasal düzenleme ile Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yapılacak yatırımların daha kapsamlı ve titizlikle incelenmesi öngörülüyor. Daha önce AB dışından bir yatırımcının bir Alman şirketini satın almasına güvenlik ve kamu düzenine yönelik "gerçek bir tehlike" oluşturması durumunda müdahale edilebilirken yeni düzenlemede "bir tehlike oluşturabileceği öngörüsü" müdahale için yeterli hale geliyor.

Ekonomi Bakanı'ndan "güvenlik çıkarları" vurgusu

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "çok liberal" olan dış ticaret hukukunun Almanya’nın güvenlik çıkarları doğrultusunda değiştirileceğini söyledi. Altmaier, hayati önemdeki aşı veya altyapı açısından kritik olan elektrik şebekeleri gibi alanlara dikkat çekti. Altmaier, Almanya ve Avrupa’da tıbbi malzemelerin üretiminin güçlendirilmesi için de Alman hükümetinin kısa süre içinde karar açıklayacağını bildirdi.

Dış ticaret yasasında değişiklik yapılması, korona krizinden önce gündeme gelmişti. Çinli bir şirketin elektrik dağıtım firması 50Hertz’in hisselerini satın almak istemesi, Alman hükümeti tarafından güçlükle engellenmişti. Altmaier, bunun üzerine Alman ekonomi ve sanayi çıkarlarının “satışını” engellemek istediklerini vurgulamış, Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi de, gerekli durumlarda Alman devletinin stratejik açıdan önem taşıyan şirketlerden pay sahibi olmasına olanak tanıyan bir istikrar fonu oluşturulmasını onaylamıştı.

Plan tepki topladı

Alman hükümetinin planları iş çevreleri ve muhafeletin tepkisine yol açtı. Makine Mühendisleri Birliği (VDMA) yabancı yatırımcıların töhmet altında bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. VDMA Başkanı Carl Martin Welcker, dünya ekonomisinin zor bir durumda olduğu bu dönemde yabancı yatırımcılara yönelik incelemelerin artırılmasının yanlış bir işaret olacağını söyledi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın dış ticaretten sorumlu yöneticisi Volker Treier de, yabancı sermayeye yönelik yasal düzenlemenin sertleştirilmesinin ülke içindeki tesislerde büyüme ve istihdam imkanını kısıtlayacağını savundu.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'den (FDP) Reinhard Houben de, planları eleştirerek, yabancı yatırımların daha sıkı denetlenmesinin Alman şirketlerin yanı sıra yabancı yatırımcıların işine karışmak olacağını belirtti. Houben, bunun serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşan bir adım olacağını da sözlerine ekledi.

dpa / JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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