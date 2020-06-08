Almanya'nın sanayi üretiminde rekor düşüş

Ekonomi Bakanlığı gelecek aylarda ekonomik toparlanma beklese de, uzmanlar toparlanmanın vakit alacağı görüşünde.Almanya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimde Mart ayında kaydedilen düşüş trendi Nisan ayında da devam etti. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı geçici verilere göre, sanayi, inşaat ve enerji sektörlerinde üretim Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 17,9 düştü. Bu yılın Nisan ayındaki üretimde, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 25,3 daralma kaydedildi. Bunun, Ocak 1991'den beri üretimde kaydedilen en büyük gerileme olduğu belirtildi.

Sektörel açıdan, Almanya'da üretimin en fazla düştüğü alan otomotiv sanayi oldu. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, otomotiv sektöründe Nisan ayında bir önceki aya göre üretim yüzde 74,6 düştü. Sermaye malları üretiminde ise yüzde 35,3 daralma yaşandı.

Ekonomi Bakanlığı iyimser

Konjonktürel açıdan en dip noktaya ulaşıldığını belirten Ekonomi Bakanlığı ise gelecek aylar için iyimser bir tablo çiziyor. Nisan ayı rakamlarını değerlendiren Bakanlık, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve otomobil endüstrisinde üretimin yeniden başlaması ile ekonomik toparlanmanın yaşanacağı öngörüsünde bulundu.