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  4. Almayana 5 bin TL ceza! Duyan kararını değiştirdi... 'Bunu söylediğiniz çok iyi oldu, bundan sonra alırım'

Almayana 5 bin TL ceza! Duyan kararını değiştirdi... 'Bunu söylediğiniz çok iyi oldu, bundan sonra alırım'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.10.2024 08:22
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Fiş almayana da fiş vermeyene de bundan sonra her tespit için artırımlı olarak vergi cezası uygulanacak. Söz konusu gelişmede Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle alışveriş yaptıktan sonra ya da dışarıda yemek yedikten sonra fiş almayanlara 5 bin TL ceza gelecek. Bu gelişmeyi duyanlar, daha önce fiş almazken bundan sonra alacaklarını belirtti.

Almayana 5 bin TL ceza! Duyan kararını değiştirdi... 'Bunu söylediğiniz çok iyi oldu, bundan sonra alırım'

Vatandaşların alışveriş yaptıktan sonra ya da dışarıda yemek yedikten sonra artık daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü alışverişlerden sonra fiş vermeyene olduğu gibi fiş almayana da ceza var. 5 bin TL ceza ödememek için yapılması gereken tek şey ise her alışveriş sonrası fiş almak. İşte detaylar...

ARTIRIMLI ŞEKİLDE VERGİ CEZASI

Habertürk'te yer alan habere göre; fiş almayanın da fiş vermeyenin de dikkat etmesi gereken önemli bir gelişme yaşandı. Artık her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda alıcıya veya satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak.

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EN GEÇ 5 GÜN İÇİNDE BİLDİRİRSE...

Örneğin alışveriş yapan ya da yemek yiyen bir kişi fiş almadığı ya da fiş almak istemediği durumda artık fiş almamanın 5 bin TL cezası var.

Tüketici kendisine fiş verilmediğini en geç 5 iş günü içerisinde bildirirse cezadan kurtulacak.

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"BUNDAN SONRA HER ŞEYİ KONTROL EDEREK ALIRIM"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Genelde almıyorum. Aslında almam gerekiyor, hepimizin alması gerekiyor ama..." diye konuşurken 5 bin TL cezası olduğunu öğrenince "Bunu söylediğiniz çok iyi oldu. Bundan sonra her şeyi kontrol ederek alırım" ifadelerini kullandı.

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Bir başka vatandaş da kredi kartını takip etmek için aldığını söylerken "Devamlı alıyorum da bundan sonra gene alırım" şeklinde konuştu. Bir başkası da "Ben hiç almıyordum. Bundan sonra alırım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza alışveriş fiş
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