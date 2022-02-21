Alpine coin nedir? Ne işe yarar? Alpine F1 coin ne kadar? Nasıl alınır?

Alpine coin ya da Alpine F1 token 2021 yılı Formula 1'de Renault'un yerini alan Formula 1 takımı Alpine'nin taraftar tokenidir. Alpine F1 Takım Taraftar Tokeni ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. PekiAlpine coin nedir? Ne işe yarar? Alpine F1 coin ne kadar? Nasıl alınır? soru ve konu başlıkları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Alpine coin ya da daha sık kullanılan adıyla Alpine F1 token ile ilgili detayları sizler için derledik.

ALPİNE COİN NEDİR?

Alpine coin veya Alpine F1 Takım Taraftar Tokeni BWT Alpine F1 Takımı taraftarları için taraftar deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program jetonudur.

ALPİNE COİN NE İŞE YARAR?

Alpine Coin, BWT 2021 Formula 1 sezonunda Renault'un yerini alan Alpine F1 takımının hayranlarının ekip oylama anketlerine katılmalarını, dijital koleksiyonları avlamalarını, NFT'leri satın almalarını ve hayran ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarmalarını sağlar.

ALPİNE F1 COİN NE KADAR?

Alpine F1 Token fiyatı şu an için netlik kazanmış değil.

ALPİNE F1 COİN NASIL ALINIR?

Alpine F1 coin kullanım durumları:

Katılım : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token platformunda hayran katılımıyla ilgili oylama oturumlarına katılma hakkına sahiptir.

NFT PowerStation : ALPINE token sahipleri, hayran ödülleri, dijital koleksiyonlar ve daha fazlası için BWT Alpine F1 Team NFT'lerini stake edebilecekler.

Avantajlar : ALPINE token sahipleri, Binance Taraftar Token Platformunda BWT Alpine F1 Ekibi ile etkileşim, imzalı ürünler, BWT Alpine F1 Ekibi sürücüleri ile tanışma ve selamlama ve diğer deneyimler gibi avantajlara erişebilir.

Alpine F1 coin gelecekteki kullanım durumları:

Oyunlaştırma : ALPINE token sahipleri Binance Taraftar Token Platformunda birden fazla oyunlaştırma özelliğine erişebilecekler.

Bağış : ALPINE token sahipleri doğrudan sevdikleri takıma bağışta bulunabilecek ve bir sadakat kanıtı rozeti kazanabilecekler.

Alpine belirteci, Binance Akıllı Zincirinde (BSC) yerel bir BEP-20 belirteci olarak verilir ve BWT Alpine F1 Team hayranlarını daha geniş erişilebilirlik, daha fazla işlevsellik ve daha düşük işlem maliyetleri ile güçlendirir.

Alpine'in maksimum ve toplam token arzı 40.000.000'dir. Listeleme sırasında dolaşımdaki arz 11.360.000 (toplam jeton arzının ~%28.40'ı) olacaktır .

