Alternatif Bank'tan 2026'nın ilk çeyreğinde 377 milyon TL net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde bilanço yönetimini sürdüren banka, konsolide bazda büyümesine devam etti. Konsolide verilere göre, toplam aktif büyüklüğü 139 milyar liraya ulaşan Alternatif Bank'ın nakdi ve gayri nakdi krediler ile finansal kiralama alacakları aracılığıyla ekonomiye sağladığı destek 126 milyar lira oldu.

Aynı dönemde bankanın mevduat hacmi 55 milyar liraya, öz kaynak büyüklüğü ise 9,3 milyar liraya ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17,49 olarak gerçekleşen banka, yılın ilk çeyreğinde 377 milyon lira konsolide net kar açıkladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır