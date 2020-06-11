'Altın 2 bin doları aşabilir' tahmini

Goldman Sachs, salı günkü bir araştırma notunda Fed’in enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın fiyatlarının ons başına 2 bin doları aşabileceğini söyledi.

Aralarında Jeffrey Currie’nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda “Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz.” dedi.

Bloomberght’de yer alan habere göre, notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor.” dedi.

Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu.

Analistlerin notunda doların son dönemdeki zayıflığının ve düşük seviyedeki uzun vadeli reel faizlerin, riskli varlık talebindeki artışa rağmen altın fiyatlarını desteklediği belirtildi.

