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Altın 5 ayın en kazançlı haftasına hazırlanıyor! İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarının son durumu

15.10.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mayıs'tan sonra en kazançlı haftasına giren altın fiyatları, küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurunun da yükselişiyle bu yılın zirvesinde bulunuyor. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Altın, ABD’de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve Fed üyelerinin ‘enflasyon geçici’ söyleminde ayrışmaları sonrasında son 5 aydaki en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükselişle 2021’in zirvesinde seyrediyor.

ONS ALTIN

Ons altın, enflasyon verisi sonrasında hafta başından bu yana yüzde 2’den fazla yükselişle 1.795 dolara tırmandı. 7 Mayıs’tan bu yana en iyi haftalık performansına doğru ilerleyen ons altın, en son Eylül ayının başlarına doğru bu seviyelerde bulunuyordu.

Ons altın haftanın son gününde 1.792 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN

Dünkü kapanışını 530.12 lira seviyesinde yapan gram altın fiyatı yatay seyrederek 530,18 lira seviyelerinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Önceki gün 874 lira seviyesinden günü kapatan çeyrek altın yeni güne yüzde -0,11 azalışla başlayarak 873 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

3.484 lira seviyesinden kapanan Cumhuriyet altını ise yeni güne hafif düşüşle başladı. Cumhuriyet altını 3.480 liradan satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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