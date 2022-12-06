Altın alacaklar 7 Aralık’a dikkat! Beklenen gün geldi! İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı

Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından Darphane’den yeni bir hamle geldi. Anadolu’da yoğun talebin olduğu Reşat Beşli satışa çıkarılıyor. Darphane, 104 yıl sonra reşat altın üretimine başlıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “22 ayar (Orijinal) Reşat beşibiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu. 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Reşat beşibiryerde altınlar sorunu çözdü” dedi.

KUYUMCULAR DARPHANE’DEN ALABİLECEK

Reşat Beşli'ler 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürülecek. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin 7 Aralık Çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reşat Beşli ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşat Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun.

“ÖNCEDEN 2-3 BİN LİRA İŞÇİLİK ÖDENİYORDU”

Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat beşibiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu. 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Reşat beşibiryerde altınlar sorunu çözdü"

