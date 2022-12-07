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ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! 7 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Beklenen gün geldi!

07.12.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sebebiyle, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş'in Darphane'nin 7 Aralık Çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! 7 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Beklenen gün geldi!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'in reşat altına ilişkin yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6355 TL'den yapan dolar, 18,6295 TL alış, 18,6416 TL satış fiyatından işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

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Altın fiyatları, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.061,39 TL'den yapan gram altın bugün 1.062,19 TL alış, 1.062,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,017,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.947,00 liradan alınıyor, 7.024,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,520.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.461,00 liradan alınıyor, 3.524,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.760,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Aralık itibariyle 1.733,00 liradan alınıyor, 1.760,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Aralık günü 6.926,00 TL alış, 7,004,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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UZMAN İSİM 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ VE DUYURDU: "7 ARALIK'A DİKKAT!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin 7 Aralık Çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reşat Beşli ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşet Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun. Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat BeşiBiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Beşibiryerde altınlar, sorunu çözdü"

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