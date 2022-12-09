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Altın alacaklar bu tarihe dikkat! Altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusu yanıt bulacak! Gram altın en son…

09.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yükselişe devam ederken alım ve satım yapacak olanlar uzman yorumlarını yakından takip ediyorlar. Önemli yatırım alanlarından biri olan altın fiyatlarını etkileyen veriler arasında ABD enflasyon oranı da bulunuyor. En son kasım ayı içerisinde ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı ve fiyatlarda yükseliş gerçekleşti. Uzmanlar yeni toplantı tarihine dikkat çekti.

Altın alacaklar bu tarihe dikkat! Altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusu yanıt bulacak! Gram altın en son…

Altın fiyatları için gözler ABD enflasyon verisine çevrildi. Piyasaları etkileyen veriler arasında yer alan ABD enflasyon oranı en son kasım ayında duyuruldu. Sürpriz yapan ABD enflasyon verisi sonrası ons altın, yüzde 2'ye yakın yükseliş gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı ise son 3 ayın zirvesini gördü.
Altın alacakların gözü bu tarihte! Fiyatları etkileyecek kritik orana dikkat! Gram altın en son…

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD enflasyon verileri aralık ayı içerisinde açıklanacak. Piyasaları etkileyecek olan veri 13 Aralık tarihinde duyurulacak.
Bugün ise saat 16:30'da ABD çekirdek üretici fiyat endeksi ve ABD üretici fiyat endeksi açıklanacak.

altın

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.
Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. Ekimde beklenenden fazla yavaşlama kaydederek 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.

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UMUT VEREN YAVAŞLAMA

Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıktı.
Analistler, ekim ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın fiyat artışlarının hız kestiğine dair umut verdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarında gevşemeye gitmesi için alan sağladığını belirtti.

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GRAM ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz gün 1719 dolara kadar yükselen ons altın enflasyonun açıklandığı günde 1708 dolar seviyelerinde hareket etti. Veri sonrası altının ons fiyatı 1749 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatı ise 1041 liraya yükselerek 3 ayın zirvesini gördü.

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