ALTIN alacaklar DİKKAT! 15 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar? 1.161,08 TL'ye indi!

Altın fiyatlarında son durum 15 Mart 2023 Çarşamba günü merak edildi. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 15 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Altın fiyatları, 15 Mart 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.161,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.160,75 TL alış, 1.160.93 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,715,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.641,00 liradan alınıyor, 7.710,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.872.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.832,00 liradan alınıyor, 3.870,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.936,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Mart itibariyle 1.916,00 liradan alınıyor, 1.935,00 liradan satılıyor.
Tam altın 15 Mart günü 7.648,00 TL alış, 7,720,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.