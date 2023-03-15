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ALTIN alacaklar DİKKAT! 15 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar? 1.161,08 TL'ye indi!

15.03.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde (15 Mart 2023 Çarşamba) yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.9695 liradan, satış fiyatı ise 18.9823 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 20.4079 TL'den yapan euro şu anda 20.4154 TL alış ve 20.3393 TL satış fiyatına sahip. Peki, 15 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN alacaklar DİKKAT! 15 Mart 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI ne kadar? 1.161,08 TL'ye indi!

Altın fiyatlarında son durum 15 Mart 2023 Çarşamba günü merak edildi. Bugün tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. 15 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (15 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 15 Mart 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.161,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.160,75 TL alış, 1.160.93 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,715,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.641,00 liradan alınıyor, 7.710,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.872.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.832,00 liradan alınıyor, 3.870,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.936,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Mart itibariyle 1.916,00 liradan alınıyor, 1.935,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 15 Mart günü 7.648,00 TL alış, 7,720,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATI CANLI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI

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