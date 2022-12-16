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ALTIN alacaklar DİKKAT! 16 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman isim "Umulmadık şeyler oluyor!" diyerek uyardı!

16.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Umulmadık şeyler oluyor!" diyerek daha çok kazandıran başka bir yatırım aracına yönlendirdi. İslam Memiş'in açıklaması sonrası güncel fiyatlar hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte İslam Memiş'in açıklaması ve 16 Aralık 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları...

ALTIN alacaklar DİKKAT! 16 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman isim "Umulmadık şeyler oluyor!" diyerek uyardı!

Altın fiyatları 16 Aralık 2022 Cuma günü internette araştırılıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6385 TL'den gerçekleştiren dolar geçtiğimiz gün 18,6359 TL alış, 18,6413 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 16 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte İslam Memiş'in açıklaması ve 16 Aralık 2022 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (16 ARALIK 2022 CUMA)

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Altın fiyatları, 16 Aralık 2022 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.065,35 TL'den yapan gram altın bugün 1.066,49 TL alış, 1.065,31 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,073,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.012,00 liradan alınıyor, 7.085,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,548.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.491,00 liradan alınıyor, 3.556,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.774,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Aralık itibariyle 1.750,00 liradan alınıyor, 1.777,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Aralık günü 7.021,00 TL alış, 7,093,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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İS

UZMAN İSİMDEN 'ALTIN' UYARISI: "GÜMÜŞ DAHA FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İslam Memiş gümüşün altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ifade etti.

İslam Memiş açıklamalarında 2023 piyasası için yaptığı tahmine de yer verdi.

İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar enflasyonu daha yeni hissetti. İnsanlar enflasyon karşısında parasının aşırı şekilde değer kaybettiğini görünce nerede nasıl uyandıklarını şaşırdılar. 2023 yılı resesyonun çok konuşulacağı bir yıl olacağı için nakitin çok değerli olacağını da bilmek gerekiyor. 2023’e az insan bol nakitle giriş yapacağız; benim bu şekilde bir düşüncem var. Ama bol nakitle bekleyenler kazançlı çıkacaktır”

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çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını

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