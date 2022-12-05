ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! 5 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman isim 'hayırlı olsun' dedi ve tarih verdi!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in Darphane'nin çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altına ilişkin yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,6395 TL'den yapan dolar 18,6312 TL alış, 18,6479 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 19,7194 TL'den yapan Euro ise, 197056 TL alış, 19,7332 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Aralık 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI (5 ARALIK 2022)

Altın fiyatları, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.077,07 TL'den yapan gram altın bugün 1.083,13 TL alış, 1.083,36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.053,00 liradan alınıyor, 7.120,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,556.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.516,00 liradan alınıyor, 3.572,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.778,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Aralık itibariyle 1.763,00 liradan alınıyor, 1.786,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Aralık günü 6.988,00 TL alış, 7,065,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

UZMAN İSİM 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ VE DUYURDU: "7 ARALIK'A DİKKAT!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin 7 AralıkÇarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reşat Beşli ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşet Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun. Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat BeşiBiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Beşibiryerde altınlar, sorunu çözdü"

