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ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! 6 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman isim yarını işaret etti

06.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları sonrası vatandaşlar tarafından haftanın ikinci işlem gününde de yakından takından takip ediliyor. Memiş'in Darphane'nin çarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklama sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, 6 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Aralık 2022 Salı günü güncel altın fiyatları...

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! 6 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman isim yarını işaret etti

Altın fiyatları 6 Aralık 2022 Salı günü merak konusu oldu. Önceki kapanışını 18,6326 TL'den yapan Dolar, 18,6281 TL alış fiyatından, 18,6372 Tl satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını yüzde 0,17 artışla 19,5573 TL'den yapan Euro ise 19,5334 TL alış, 19,5813 TL satış fiytatından el değiştiriyor. Peki, 6 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Aralık 2022 Salı günü güncel altın fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

ALTIN FİYATLARI (6 ARALIK 2022)

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Altın fiyatları, 6 Aralık 2022 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.058,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.061,21 TL alış, 1.061,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6,985,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.925,00 liradan alınıyor, 7.003,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,505.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.453,00 liradan alınıyor, 3.514,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.752,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Aralık itibariyle 1.732,00 liradan alınıyor, 1.756,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Aralık günü 6.926,00 TL alış, 7,004,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın PiyasasıAltın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları, Canlı Altın Piyasası

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "7 ARALIK'A DİKKAT!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin 7 AralıkÇarşamba günü piyasaya süreceği reşat altın konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Reşat Beşli ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşet Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun. Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat BeşiBiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Beşibiryerde altınlar, sorunu çözdü"

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