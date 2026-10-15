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Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ve Fotima Abdumuminova gözaltında

Ankara’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ile daha önce sahte doktorluk iddialarıyla gündeme gelen Fotima Abdumuminova’nın soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ve Fotima Abdumuminova gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Sözcü TV’den Dilara Şahin’in aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında iş dünyasının tanınan isimlerinden Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın da yer aldı.

Soruşturma kapsamında Selim Akın’a yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ve Fotima Abdumuminova gözaltında 1

AYNI DOSYADA FOTİMA ABDUMUMİNOVA DA VAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilen bir diğer isim ise Fotima Abdumuminova oldu.

Abdumuminova, daha önce sahte doktorluk yaptığı ve yetkisi olmadığı halde botoks uygulamalarında bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ve Fotima Abdumuminova gözaltında 2

Abdumuminova’nın uyuşturucu soruşturmasındaki konumuna ve kendisine yöneltilen iddialara ilişkin de ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SELİM AKIN KİMDİR?

İş dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın, 2006 yılında İngiltere’deki Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Akfen Holding’in muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Akın, daha sonra proje geliştirme ve finansman birimlerinde görev aldı.

Araç muayene istasyonlarının ve Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ile holdingin halka arz süreçlerinde çalışan Selim Akın, 2020 yılından itibaren Akfen Holding’de üst düzey yöneticilik görevini yürüttü. Akın’ın holdingin yönetim kurulu başkan vekilliğinin yanı sıra farklı şirketlerde de yönetim kurulu görevleri bulunuyor.

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Gözaltı holding Hamdi Akın
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