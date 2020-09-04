Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları onaylı bir aşının bulunmasıyla düşecek mi? Uzmandan altın yatırımcısına tavsiyeler!

2019 Aralık ayından bu yana yükseliş trendinde olan altının ons fiyatı Ağustos ayında 2.075,11doları görerek tarihi seviyeye ulaştı. Analistler altın fiyatlarının başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, koronavirüs endişeleri ile parasal genişlemeye gidilmesi altının ons fiyatının artmasına neden oldu. Koronavirüs aşısı bulunduğuna dair ABD'nin söylemleri altının ons fiyatının düşmesinde etkili olurken, yatırımcılar tarafından koronavirüs aşısı bulunursa altın fiyatları düşer mi araştırılıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş de koronavirüs tedavisine ilişkin gelişmeler ve bölgesel jeopolitik risklerin görece yatışmasının altının ons fiyatını baskılayan başlıca unsurlar olduğuna dikkati çekti.

Altın fiyatları aşının bulunmasıyla düşecek mi merak edenler için açıklama geldi. Altının ons fiyatının koronavirüs salgını tedavisinde kullanılacak aşının bulunmasıyla küresel anlamda ekonominin iyileşeceğini düşünen analistler, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek onay haberini bekliyor. Analistlerin ortak görüşünü bugün Uzman analist İslam Memiş de dile getirdi. Uzman analist İslam Memiş altın fiyatlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı onayıyla düşeceğine dikkat çekerek açıklama yaptı. Peki altın fiyatları ne zaman düşer? Altın fiyatları aşı bulununca düşer mi?

"AŞI AÇIKLAMALARI ALTIN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ"

Memiş geçtiğimiz günlerde ABD ve Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamalarıyla altının ons fiyatının düştüğünü açıkladı. Ağustos başında reel faiz getirilerinin düşük olması, ABD-Çin gerilimi ve bol likidite gibi etkenlerin altın fiyatlarını rekor seviyeye yükselttiğine değinen Memiş, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aşı konusundaki açıklamaları, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu." ifadelerini kullandı. Memiş bu açıklamaların altın emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gözlemlediklerini söyleyerek, altının ons fiyatının açıklamalarla birlikte 1.911 dolara gerilediğini, gram fiyatının ise 433 lira olduğunu aktardı. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek bir aşı açıklamasının altın fiyatlarında ki gerilemeyi destekleyeceğini açıklayan Memiş; "Ancak, düşük faiz ortamı, bol likidite, jeopolitik riskler devam ettikçe altın talebi sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN ALACAKLARA TAVSİYELER

Altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Memiş, altın fiyatlarının özellikle gram altın fiyatının 515 lirayı gördüğünde panik alımlar yapıldığını gördüklerini aktardı. Bu dönemde altın alınır mı merak eden yatırımcılar uzmanların açıklamalarını takip etmeye devam ediyor. İşte Memiş'ten altın alacaklara ve altın yatırımcısına tavsiyeler...