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Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı: Biz bile anlayamıyoruz...

03.05.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün sezonu için geri sayım başlarken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de sahte altın haberleri gelmeye başladı. Piyasada en çok çeyrek altın ve bilezikte sahtecilik yapıldığını söyleyen kuyumcular, sahte altını gerçeğinden ayırmada kendilerinin bile zorlandıklarını söyledi. Vatandaşları sahte altına karşı uyaran kuyumcu esnafı sadece bilindik ve güvenilir yerlerden alınması gerektiğini dile getirdi.

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı: Biz bile anlayamıyoruz...

Ramazan Bayramı sonrası düğün sezonunun açılacağı belirtiliyor. Bu sene yaklaşık 1 milyon çift hayatlarını birleştirecek imzayı atmaya hazırlanırken, düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye canlılık getirmesi bekleniyor. Bu süreçte düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle dolandırıcılar da piyasaya sahte altın sürmekte gecikmedi.

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Bu yaz düğün sezonunda gelin ve damatların hayal kırıklığına uğramaması için kuyumcu esnafından uyarı geldi. Kuyumcu esnafı sahte çeyrek altın ve bileziğin yanı sıra bijuteri türü bileziklerin sahtesinin çok yaygın bir şekilde piyasada bulunduğunun altını çizdi. Bileziklerin ayarlarıyla oynandığını söyleyen kuyumcu esnafı, çeyrek altınların içine ise bakır koyduklarını dile getirdiler.

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EN ÇOK SAHTE ALTIN İNTERNETTE

İnternetten altın alırken daha da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü en çok sahte altın internet üzerinden piyasaya sürülüyor. Kuyumcular altın alışverişi için internetin de tercih edilebileceğini ancak sadece bilindik ve güvenilir yerlerden alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Sahte altının anlaşılması oldukça zor. “Üzerinde altın kaplama olduğu için taşa sürdüğümüz zamanda altın ayarı veriyor. Bunu bizim bile anlamamız zor” diyen kuyumcular, “Ürünü kesmediğimiz sürece bunu anlamamız çok zor” ifadelerini kullandı.

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ALTIN ALACAKLARA UYARI

Kuyumcular altın alacaklara şu uyarıyı yaptılar:

“İnternetten yapılacak alışverişlerde açıklama kısımlarını iyi okuyun. Gerçekten altın mı yoksa altın kaplama mı olduğuna iyi bakın. Ama diğer yapılan alışverişlerde ürünlerde ayar ve patentler yer alıyor. Özellikle bunlara dikkat ederek altın alışverişi yapılırsa hem ne aldıklarını iyi bilirler hem de sahte ürün almamış olurlar.”


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