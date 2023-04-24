Altın alacaklar dikkat! "Mesajım oldukça netti" deyip tarih verdi! İşte 24 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...

Altın fiyatlarında son durum 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş herkesin beklediği rakam ve tarihi verdi. tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte, 24 Nisan 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

"MESAJIM OLDUKÇA NETTİ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"300 TL KADAR ARTACAK"

"Mesajım oldukça netti" ifadesine yer veren uzman isim, 1250 TL seviyelerinde olan gram altının 300 TL kadar artacağını vurguladı.

İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2000 dolar üzerinde ons, 1350 üzerinde gram almam. Ons tarafı ilk düzeltmeyi yaptı 1970'e gerileyerek. Ancak gram tarafında yine spekülasyon var ve gram almam. Yıllık beklentimde bir değişiklik yok.

Yıl içerisinde 1450-1550 gram, 2350-2400 ons, bu kadar. TL bazlı da kısa vadede gerilemesi gerek. TL bazlı fiyatlar kısa vade için balon. Alım için haber veririm, şu an erken. Fed'e kadar 1960-2010 $ aralığı oyalanır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (24 NİSAN 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.237,71 TL'den yapan gram altın bugün 1.235,44 TL alış, 1.235.60 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.895,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.636,00 liradan alınıyor, 8.839,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.465.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.333,00 liradan alınıyor, 4.436,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.246,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Nisan itibariyle 2.166,00 liradan alınıyor, 2.232,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 24 Nisan günü 8.630,98 TL alış, 8,803,82 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

