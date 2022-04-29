Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Mayıs ayında faiz arttırmak isteyen Fed, savaş ve enflasyon üçgeninde sıkışan piyasalar için analistlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla 1.900 bariyerinin altına indi. Düşüşün devam edebileceğine ilişkin uyarıda bulunan uzmanlar ise geçmişten benzer örnekler vererek hızlı yükselişlerin yaşanabileceğinin de sinyalini veriyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 15.07 itibarıyla 913 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.495 lira, Cumhuriyet altını da 6.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.914 dolardan işlem görüyor.

ÇEKİLMELER OLABİLİR

Dünya’da yer alan habere göre, uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altında oluşturduğu baskılar ile satışlarda 1.850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’DE

Piyasalar ise Fed’in agresif para politikaları ve Çin’in artan vakalar karşısında tekrardan kapanmaya gitme durumun gündeme gelmesiyle daralma yaşadı. Bu durum ABD dolarını desteklerken, ons altında düşüşler söz konusu. Öte yandan Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını durdurması altına az da olsa destek verse de piyasaların gözü Fed’de.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bazı uzmanlar Fed’in yarattığı baskının altını dibe çekeceğini düşünürken, bazı uzmanlar ise daha önceki verilere bakarak faiz artışlarının ekonomi üzerinde yarattığı baskının borsaları vurup altına destek verebileceğini savunuyor.

Sıkılaştırma döngüleri sırasında faiz oranları yükseldikçe doların cazibesi artar ve yatırımcı hisse senedi gibi faiz artışına karşı hassas varlıkları elden çıkarır. Sabit getirisi olmayan altın da riskli görülerek satış gelen enstrümanlar arasında yer alır. Visual Capitalist tarafından Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak yayınlanan bir grafik ons altının, Fed’in faiz artışları öncesinde dolar ve borsalardan daha kötü performans gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015’in Aralık ayında, Janet Yellen'ın ilk faiz artışı öncesinde altın 1.050 dolarla dibe vurmuş, sonrasında değerli metalin neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyelerine iki katına çıkmasından hemen önce altının ons başına 1.050 dolarla dibe vurdu. Sonrasında iki katına yakın yükselmişti.

Alan Greenspan'in Haziran 2004'te faiz oranlarını artırmasıyla başlayan bir önceki sıkılaştırma döngüsünde de benzer şekilde altının onsu 380 dolarda dibe vurmuştu. Sonrasında 7 yıl içinde altının fiyatı yüzde 400 attı.

