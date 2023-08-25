Altın yatırımcıları hemen kontrol etsin! Yetkili isimden uyarı geldi, 1.599 TL'nin üzerini gördü ama...

Altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunan Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları uyardı. Birçok kişinin kuyumculara akın etmeye başladığını belirten Palandöken, internetten gram, çeyrek ve yarım altın alanların hemen bir kuyumcuya giderek ayarlarını kontrol ettirmelerini söyledi. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 25 Ağustos 2023 Cuma günü altın fiyatlarında son durum...

ALTIN GÜVENLİ BİR YATIRIM ARACI AMA...

Altın fiyatlarına ilişkin konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken şu ifadeleri kullandı:

"Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi."

"HEMEN KUYUMCUYA GİDİN!"

İnternet üzerinden gram, çeyrek ve yarım altın alanların hemen bir kuyumcuya giderek ayarlarını kontrol etmesi çağrısında bulunan Palandöken, şu uyarıyı yaptı:

"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (25 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 25 Ağustos Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.584,64 TL üzerinden yapan gram altın 1.599,06 liradan alınıyor, 1.599,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.101,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.810,00 liradan alınıyor, 11.134,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.572.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.423,00 liradan alınıyor, 5.589,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.786,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ağustos itibariyle 2.703,00 liradan alınıyor, 2.794,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Ağustos günü 10.684.46 TL alış, 10.929,27 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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