Altın alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Yeni rekor için ‘koşullar yeterli’ diyerek duyurdular: 3 katına çıkabilir…

ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi altın fiyatlarına destek verdi. Altının onsu kısa sürede yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. Ons altın yeniden 1900 doların üzerine rahat bir şekilde yerleşirken, gram altın fiyatı da yeni rekorları zorlamaya devam ediyor. Dün 1940 dolara kadar yükselen ons altın şu sıralarda 1918 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 1.181 TL’yi görmesinin ardından bugün 1.168 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 1.912 TL, Cumhuriyet altını 8.005 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.143 TL’den satışa sunuluyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 22 MART

Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Ancak daha da önemlisi, altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması ile yön buluyor.

Bu yönde 22 Mart’ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı için tahminler de netleşiyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed’den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı. Fiyatlama 25 baz puanlık faiz artışı yapılması ya da hiç faiz artışı yapılmaması şeklinde eşit oranda olurken ABD enflasyon verisi sonrası 25 baz puan olasılığında artış görüldü. Piyasalar, Ocak’ta artan manşet enflasyon ve Şubat’ta artan çekirdek enflasyon nedeniyle Fed’in 22 Mart’ta gerçekleşecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı yapmasına yüzde 84 oranında olasılık veriyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN REKOR RAKAMI AÇIKLADI

Altının yeni rekor zirvelerini görmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Fed’in sıkılaşma politikasını bir kenara bırakarak gevşemeye geçiş sinyali vermesinin ardından altın fiyatlarının 3.000 dolara yükselme ihtimalinin olabileceğini dile getirdi. Uzman isim, “Bu ralli, parlak metali yaklaşık 2.060 dolar gibi yeni bir zirveye çıkardı. Altının 3.000 dolara çıkması için koşullar yeterli görünüyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“FİYATLAR KOLAYCA 3 KATINA ÇIKABİLİR”

Crescat Capital Portföy Yöneticisi ve Ortağı Tavi Costa’ya göre ise, mevcut ekonomik ortamda altın fiyatı kolayca üç katına çıkabilir. “Diğer zamanlara bakarsanız, böyle bir ortamda çok güçlü performanslar sergilediğimizi görüyorum diyen Costa, “Altın fiyatını en az üç katına çıkması muhtemel” ifadelerini kullandı.



