Altın alacaklara kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi. Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, "Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi" diye konuştu.

Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor. İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor."