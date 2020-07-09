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Altın alacaklara önemli uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 400,3 liradan işlem görüyor. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirterek, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.

Altın alacaklara önemli uyarı

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan ve 401,2 lira tüm zamanların zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ve rekor kapanış fiyatı olan 399 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını da 2.659 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN ALIMI İÇİN 370 LİRA UYARISI

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.

Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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