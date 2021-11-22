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Altın alacaklara sahte altın uyarısı

22.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarının yükselmesi ile dolandırıcılıkta arttı. Siirt’te kuyumcular, internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

Siirt’te yıllardır kuyumculuk yapan Gökçen Işık, vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı. Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Işık, “Altın fiyatlarının artması sebebiyle dolandırıcılıkta arttı. Vatandaşlarımız internet sitelerinden altın almaya başladı.

UCUZ OLMASI CAZİP GELİYOR

Vatandaşta haklı niye internet sitesinden alıyor benim sattığım çeyrek bin liraysa internette 950 lira 50 lira ucuz olması ona cazip geliyor ama ne aldığını bilmiyor. Adam çeyreğini alıyor bir iki ay sonra bana satmaya geldiğinde altının sahte olduğunu söylediğimizde adam çok şaşırıyor. Müşteri bilezik alıyor bilezik 22 ayar ama ayarlarıyla oynuyorlar 18 ayar 19 ayar 20 ayar çıkıyor yani 10 bin liralık bilezikte bin 2 bin liralık fark ediyor. Tabi müşteri bunların farkına varmıyor. Biz müşterilerimizi uyarıyoruz bilindik internet sitelerinden sağlam sitelerden ve tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapsınlar. Çok dikkat edilmesi gerekir. Vatandaşlara bir uyarıdır bu bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler internet sitelerine bulaşmasınlar çünkü çok sorunlar yaşıyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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