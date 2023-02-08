ALTIN alımı için SON FIRSAT! Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar: İşte 8 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Birçok kişi 8 Şubat 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. 8 Şubat 2023 Çarşamba gününün altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
Altın fiyatları, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışı 1.131,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.136,17 TL alış, 1.136.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Önceki kapanışını 7,560,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.516,00 liradan alınıyor, 7.589,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.795.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.770,00 liradan alınıyor, 3.809,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.897,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Şubat itibariyle 1.885,00 liradan alınıyor, 1.904,00 liradan satılıyor.
Tam altın 8 Şubat günü 7.517,00 TL alış, 7,593,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Altın fiyatlarıyla ilgili beklenen açıklama yapıldı.
Altına yatırım yapmayı düşünen kişiler 'alım fırsatı' bekliyordu. Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi.
Küresel ekonomik veriler nedeniyle geçtiğimiz hafta içi yüzde 5’i aşan düşüş yaşayan altın yatırımcısını endişelendirse de uzmanlar bunun kısa vadeli teknik bir düzeltme olduğunu ve altının yatırımcısına son bir alım fırsatı sunduğunu söylüyor.