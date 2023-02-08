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ALTIN alımı için SON FIRSAT! Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar: İşte 8 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

08.02.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatlarının uçuşa geçmesi beklenirken alım için son fırsat olduğu yönünde uyarılar geldi. Peki, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

ALTIN alımı için SON FIRSAT! Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar: İşte 8 Şubat 2023 tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram ALTIN FİYATLARI!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Birçok kişi 8 Şubat 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, ons, gram altın fiyatları ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. 8 Şubat 2023 Çarşamba gününün altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.131,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.136,17 TL alış, 1.136.36 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,560,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.516,00 liradan alınıyor, 7.589,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.795.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.770,00 liradan alınıyor, 3.809,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.897,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Şubat itibariyle 1.885,00 liradan alınıyor, 1.904,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Şubat günü 7.517,00 TL alış, 7,593,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!

Altın fiyatlarıyla ilgili beklenen açıklama yapıldı.

Altına yatırım yapmayı düşünen kişiler 'alım fırsatı' bekliyordu. Uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi.

ALTIN YATIRIMCISINA ALIM FIRSATI

Küresel ekonomik veriler nedeniyle geçtiğimiz hafta içi yüzde 5’i aşan düşüş yaşayan altın yatırımcısını endişelendirse de uzmanlar bunun kısa vadeli teknik bir düzeltme olduğunu ve altının yatırımcısına son bir alım fırsatı sunduğunu söylüyor.

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