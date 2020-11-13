Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Şu an altın bozdurmak mantıklı mı? Fiyatlardaki düşüş satışları artırdı!

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar ise altın almak mantıklı mı sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sebebiyle vatandaşlar, kuyumculara akın etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye ve dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de olumsuz etkilerinin gözlendiğini belirtiyor. Peki, şimdi altın alma zamanı mı? Altın satılır mı? Şu an altın bozdurmak mantıklı mı? İşte detaylar...
Koronavirüs sebebiyle düğünlerin ve toplantıların iptal edildiğini aktaran Yıldırımoğlu, bütün olumsuzluklara rağmen altının yine de yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü belirtti. Bu nedenle de insanların altına yönelik yatırım yaptığını söyledi. Vatandaşlar ise şu anda altın alınır mı sorusunun cevabını merak ediyor.
Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğunu vurgulayan Yıldırımoğlu, her koşulda altının yine para edeceğini, insanların istedikleri zaman paraya dönüştürebileceği bir araç olan altının hem alıcısının hem de satıcısının daima yüzünü güldürdüğünü dile getirdi. Peki, şu an altın almak mantıklı mı?
Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile alakalı olarak Yıldırımoğlu, yoğunluk yaşandığına dikkat çekti. Yıldırımoğlu konuyla ilgili olarak sene başında altın 205-210’larda seyrederken kendisinin ilk altı ay içinde altının 350-450 civarında seyredeceğini söylediğini aktardı. Koronavirüs nedeniyle bunun biraz hızlandığını söyleyen Yıldırımoğlu, kendilerinin yıl sonuna kadar beklerken pandemiden kaynaklı olarak biraz erkene geldiğini belirtti. Yıldırımoğlu, yıl sonuna kadar altının 500 civarında seyredeceğini düşündüğünü ve onun da olduğunu dile getirdi.
Altın bozdurulur mu konusunda cevap arayışı ve merak içerisinde olan vatandaşlar bir yandan da altın yükselecek mi diye soruyor. Konuyla ilgili olarak düşüncelerini aktaran Yıldırımoğlu, 2021 yılının ilk 6 ayı içinde 550’lerde seyredeceğini düşündüğü altının ikinci 6 ayda 600-650’leri göreceğini düşündüğünü belirtti. Dolayısıyla 2021 senesinde de altının yatırımcısının yüzünü güldüreceğini söyleyen Yıldırımoğlu, “insanlar tedirgin olmasın” dedi.
Dünyada ekonominin altın üstüne ayarlandığını da belirten Yıldırımoğlu, gelecek sene koronavirüsün etkisi azaldığı zaman düğünlerin artmasıyla beraber talebin de artacağını söyledi. Düğün olduğu zaman sirkülasyonun da olduğuna dikkat çeken Yıldırımoğlu, kuyumcuların o günler için hazırlık yapmaya başladığını dile getirdi. Konuyla ilgili olarak analistlerin ve uzmanların çeşitli değerlendirmeleri bulunuyor. Vatandaşların şu an altın alınır mı konusunda yaptığı araştırmalar devam ediyor.
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