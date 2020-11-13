Altın alınır mı? Altın yükselir mi? Şu an altın bozdurmak mantıklı mı? Fiyatlardaki düşüş satışları artırdı!

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar ise altın almak mantıklı mı sorusuna yanıt arıyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sebebiyle vatandaşlar, kuyumculara akın etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, Türkiye ve dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de olumsuz etkilerinin gözlendiğini belirtiyor. Peki, şimdi altın alma zamanı mı? Altın satılır mı? Şu an altın bozdurmak mantıklı mı? İşte detaylar...

ALTIN ALINIR MI?

Koronavirüs sebebiyle düğünlerin ve toplantıların iptal edildiğini aktaran Yıldırımoğlu, bütün olumsuzluklara rağmen altının yine de yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü belirtti. Bu nedenle de insanların altına yönelik yatırım yaptığını söyledi. Vatandaşlar ise şu anda altın alınır mı sorusunun cevabını merak ediyor.

Dünyada değer kaybetmeyen tek yatırım aracının altın olduğunu vurgulayan Yıldırımoğlu, her koşulda altının yine para edeceğini, insanların istedikleri zaman paraya dönüştürebileceği bir araç olan altının hem alıcısının hem de satıcısının daima yüzünü güldürdüğünü dile getirdi. Peki, şu an altın almak mantıklı mı?