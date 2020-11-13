Goldman Sachs 2021 altın tahmini 2,300 dolar... Altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte uzmanından 2021 altın yorumu!

Küresel piyasaları son hafta oldukça etkileyen Almanya ve Rusya'nın aşı açıklamaları ile altın fiyatları ne olacak merak ediliyordu. Altın son iki haftayı rekor seviyede yükseliş ve düşüşle oldukça hareketli geçirirken, pazartesi günü son üç ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirmişti. En son reflasyon hikayesinin altın fiyatlarını destekleyeceği konuşulurken, Goldman Sachs'dan 2021 altın fiyat tahmini geldi. Reflasyon hikayesinden etkilenerek destek alacak altın fiyatları 2021 yılında 2 bin 300 doları görecek. Goldman Sachs 2021 beklenen altın hedefinde 3, 6 ve 12 aylık hedefini 2 bin 300 dolar olarak açıkladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI 2021'DE NE OLACAK?

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi merakla bekleyen yatırımcılara nefes aldıracak haber Goldman Sachs'dan geldi. ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltmak için yapılan çalışmalar devam ederken koronavirüsün ikinci dalga endişesi teşfik kaynaklarının tekrar gündem olmasını sağlamıştı. ABD seçimlerinden dolaylı olarak küresel piyasalar etkilenirken, yerel piyasada Türk yatırımcılar aniden hareketlenen altının karşısında altın fiyatları düşecek mi araştırmasına başladı. Tüm bunlar yaşanırken Goldman Sachs'dan altın yatırımcısının beklediği uzmandan 2021 altın tahmini hedefi açıklaması geldi. Uzmanların altın yorumlarını araştıran vatandaşlara altın fiyatlarının tekrar yükseleceği müjdesi geldi. Goldman Sachs Group Inc.'e göre altın gelecek birkaç ay belirli bir bant içerisinde dalgalanabilir. Ancak “2021 yılındaki reflasyon hikayesi kısa vadeli reel faizleri düşürerek, uzun vadeliler düşmekte zorlansa bile altın için destekleyici olacak.” denildi.