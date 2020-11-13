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Goldman Sachs 2021 altın tahmini 2,300 dolar... Altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte uzmanından 2021 altın yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2020 15:00 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının reflasyondan olumlu yönde etkileneceğini düşünen Goldman Sachs'ın 3, 6 ve 12 aylık hedefi 2,300 dolar olarak belirledi. Son zamanlarda doların hareketli günler geçirmesinin ardından 2021 beklenen altın hedefi ne olacak yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Uzmanlar altındaki son günlerde yaşanan hareketlenmeleri aşı haberlerinin ve ABD seçim sürecindeki gelişmelerin yaşanmasına bağlıyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek m? İşte Goldman Sachs'ın 2021 altın tahmini..

Goldman Sachs 2021 altın tahmini 2,300 dolar... Altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte uzmanından 2021 altın yorumu!

Küresel piyasaları son hafta oldukça etkileyen Almanya ve Rusya'nın aşı açıklamaları ile altın fiyatları ne olacak merak ediliyordu. Altın son iki haftayı rekor seviyede yükseliş ve düşüşle oldukça hareketli geçirirken, pazartesi günü son üç ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirmişti. En son reflasyon hikayesinin altın fiyatlarını destekleyeceği konuşulurken, Goldman Sachs'dan 2021 altın fiyat tahmini geldi. Reflasyon hikayesinden etkilenerek destek alacak altın fiyatları 2021 yılında 2 bin 300 doları görecek. Goldman Sachs 2021 beklenen altın hedefinde 3, 6 ve 12 aylık hedefini 2 bin 300 dolar olarak açıkladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte uzmanından 2021 altın yorumu!

ALTIN FİYATLARI 2021'DE NE OLACAK?

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi merakla bekleyen yatırımcılara nefes aldıracak haber Goldman Sachs'dan geldi. ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltmak için yapılan çalışmalar devam ederken koronavirüsün ikinci dalga endişesi teşfik kaynaklarının tekrar gündem olmasını sağlamıştı. ABD seçimlerinden dolaylı olarak küresel piyasalar etkilenirken, yerel piyasada Türk yatırımcılar aniden hareketlenen altının karşısında altın fiyatları düşecek mi araştırmasına başladı. Tüm bunlar yaşanırken Goldman Sachs'dan altın yatırımcısının beklediği uzmandan 2021 altın tahmini hedefi açıklaması geldi. Uzmanların altın yorumlarını araştıran vatandaşlara altın fiyatlarının tekrar yükseleceği müjdesi geldi. Goldman Sachs Group Inc.'e göre altın gelecek birkaç ay belirli bir bant içerisinde dalgalanabilir. Ancak “2021 yılındaki reflasyon hikayesi kısa vadeli reel faizleri düşürerek, uzun vadeliler düşmekte zorlansa bile altın için destekleyici olacak.” denildi.

Altın yıl sonunda ne kadar olacak? İşte uzmanından 2021 altın yorumu!

2021 ALTINDAN BEKLENEN NEDİR, ALTIN FİYATI YÜKSELECEK Mİ?

Goldman yayınladığı raporunda; ABD'li yatırım bankası değerli metalin kısa vadeli faizlere karşı daha hassas olmasını beklediğini belirterek, altının alınmasının asıl amacının dolardaki düşüşlere hedge olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, küresel piyasalarda tüketicilerin taleplerinde büyük iyileşmelerin olduğu vurgulanarak, bu trendin 2021 yılında da devam etmesi bekleniyor. 2021 yılında altından beklenen nedir merak eden yatırımcılar altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi tartışmalarında uzmanların beklentilerini merak ediyor. Bankanın 2021 yılı altın hedefi, 2,300 dolar seviyesinde 3, 6 ve 12 aylık hedeflerini koruyor.

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2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
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