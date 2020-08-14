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Altın alınır mı? Altına yatırım yapılır mı? Altın yükseliyor mu? İşte altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bir süredir altın fiyatları ile ilgili yaşanan sert hareketler altına yatırım yapmak isteyen vatandaşların altın alınır mı sorusunu sormasına neden oluyor. Hızlı yükselişin ardından düşüş göstermeye başlayan altın fiyatları ile ilgili altın alım fırsatı verir mi şeklinde araştırma yapılıyor. Peki, altın yükseliyor mu? Şimdi altına yatırım yapılır mı? İşte altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan altın uzman yorumları...

Altın alınır mı? Altına yatırım yapılır mı? Altın yükseliyor mu? İşte altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları!

Bir süredir yükseliş gösteren altında tarihi zirvelerin görülmesinden sonra sert dalgalanmalar yaşandı. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle vatandaşlar altın alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Özellikle yatırımlarını altın olarak değerlendirmek isteyenler altın yükselişi sürecek mi konusunu araştırıyor. Peki, ne zaman altın alınır? İşte altın fiyatları ile ilgili altın uzman yorumları...

Altın ne kadar?

Altın almak ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını sürekli olarak araştırıyor. Yaşanan sert hareketlerin ardından spot altın ons başına 1,946 dolar seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 757 TL, gram altın ise 460 TL seviyelerinde. Şimdi herkes altın düşüşte mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, uzman altın yorumları ve değerlendirmeleri altının yönü ile ilgili neler söylüyor? Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatının düşüşünü sınırladığını belirtiyor.

Altın fiyatları düşecek mi?

Altında yaşanan değişimlerle beraber özellikle altın yorum ve değerlendirmeleri konusunda Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in değerlendirmeleri merak ediliyor. Altın düşecek mi noktasında görüşlerini paylaşan İslam Memiş; altın fiyatlarının Rusya’dan gelen aşı haberiyle sert bir şekilde gerilediğini yorumladı. Altındaki sert yükselişlerin koronavirüs salgınıyla ilişkisine değinen Memiş, altın düşer mi noktasında gelen aşı haberiyle beraber sert bir gerilmemenin görüldüğünü belirtti. Yatırımcıların altın alınmalı mı ile ilgili olarak dikkatli karar vermesi gerektiğini aktaran Memiş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşı konusunun onaylanması ihtimalinde düşüşlerin devam edebileceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Özellikle altın fiyatları düşmeye devam edecek mi noktasında bir yanıt arayan vatandaşlar için Memiş; panik olmamalarını tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü’nden olumlu bir açıklamanın yaşanması durumunda küresel finans sistemi için yeniden iyimserlik görülebileceğini aktardı. Böyle bir durumun da fiyatların normalleşeceği anlamına gelebileceğini yorumladı. Altın fiyatları ne olacak konusunda yorumlarını paylaşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları ile ilgili olarak 1917-1920 bandı üstünde tutunmanın yükseliş için önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Aynı zamanda yükselen trend devam ettiği sürece bir endişe görmediğini aktardı. Şimdi, altın yükseliyor mu yoksa düşüyor mu sorusu herkes tarafından merak ediliyor.

Altına yatırım yapılır mı?

Vatandaşlar arasında altın fiyatları yükseliyor mu yoksa altın fiyatları düşer mi ile ilgili tartışmalar devam ederken Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da altın yorumları ve değerlendirmelerinde bulundu. Altın yükselir mi konusunun yanı sıra yatırım yapmayı düşünenlere de belirli noktalara dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Erbaş; yatırımcıların bir noktada zarar durur noktası belirmesi gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda altın fiyatları yükselir mi sorularının yanı sıra altın için riskli bir zaman diliminde olunduğunun da anlaşılması gerektiğini belirtti. Şimdi, parasını altın olarak değerlendirmek isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın yükselecek mi sorularının gölgesinde altın alım fırsatı konusunu araştırıyor.

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