Altın alınır mı? Altına yatırım yapılır mı? Altın yükseliyor mu? İşte altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları!

Bir süredir yükseliş gösteren altında tarihi zirvelerin görülmesinden sonra sert dalgalanmalar yaşandı. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle vatandaşlar altın alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Özellikle yatırımlarını altın olarak değerlendirmek isteyenler altın yükselişi sürecek mi konusunu araştırıyor. Peki, ne zaman altın alınır? İşte altın fiyatları ile ilgili altın uzman yorumları... Altın ne kadar? Altın almak ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını sürekli olarak araştırıyor. Yaşanan sert hareketlerin ardından spot altın ons başına 1,946 dolar seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 757 TL, gram altın ise 460 TL seviyelerinde. Şimdi herkes altın düşüşte mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, uzman altın yorumları ve değerlendirmeleri altının yönü ile ilgili neler söylüyor? Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatının düşüşünü sınırladığını belirtiyor.

Altın fiyatları düşecek mi? Altında yaşanan değişimlerle beraber özellikle altın yorum ve değerlendirmeleri konusunda Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in değerlendirmeleri merak ediliyor. Altın düşecek mi noktasında görüşlerini paylaşan İslam Memiş; altın fiyatlarının Rusya’dan gelen aşı haberiyle sert bir şekilde gerilediğini yorumladı. Altındaki sert yükselişlerin koronavirüs salgınıyla ilişkisine değinen Memiş, altın düşer mi noktasında gelen aşı haberiyle beraber sert bir gerilmemenin görüldüğünü belirtti. Yatırımcıların altın alınmalı mı ile ilgili olarak dikkatli karar vermesi gerektiğini aktaran Memiş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşı konusunun onaylanması ihtimalinde düşüşlerin devam edebileceğinin öngörüldüğünü dile getirdi. Özellikle altın fiyatları düşmeye devam edecek mi noktasında bir yanıt arayan vatandaşlar için Memiş; panik olmamalarını tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü’nden olumlu bir açıklamanın yaşanması durumunda küresel finans sistemi için yeniden iyimserlik görülebileceğini aktardı. Böyle bir durumun da fiyatların normalleşeceği anlamına gelebileceğini yorumladı. Altın fiyatları ne olacak konusunda yorumlarını paylaşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları ile ilgili olarak 1917-1920 bandı üstünde tutunmanın yükseliş için önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Aynı zamanda yükselen trend devam ettiği sürece bir endişe görmediğini aktardı. Şimdi, altın yükseliyor mu yoksa düşüyor mu sorusu herkes tarafından merak ediliyor.