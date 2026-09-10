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Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden '4300 dolar' alarmı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD’de açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri öncesinde 4.400 dolara yakın seviyelerde bekleyişe geçti. Ülkede 10 yıllık tahvil getirisi 4,83 ile yeni zirve yaparken; gelecek haftaki toplantıda FED’in de %60 ihtimalle “faiz artışı” yapabileceği fiyatlanıyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise enflasyon senaryolarına dikkat çekerek, altın yatırımcısının izlemesi gereken rakamları verdi.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden '4300 dolar' alarmı
Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son 2 işlem gününde ABD’den gelecek ağustos ÜFE ve TÜFE verilerini beklemeye geçti. Ülkede bugün ÜFE’nin yarın ise TÜFE’nin açıklanması bekleniyor.

Bu iki veri hem maliyet baskıları hem tüketici fiyatları üzerindeki son durumu gösterecek. Dolayısıyla FED’in gelecek haftaki faiz kararı öncesinde her 2 veri de kritik önemde gösteriliyor. Özellikle TÜFE takip edilirken, piyasada aylık bazda %0,4 artış öngörülüyor. Tahminlerden yüksek rakamların gelmesi halinde “daha şahin FED” beklentisinin ağırlık kazanabileceği ve altın fiyatlarının da baskı altında kalabileceği ifade ediliyor.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 1

Bugün itibarıyla CME FedWatch anketinde, gelecek hafta faiz artışı ihtimali %60 ile fiyatlanırken; ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4,83 ile yeni bir zirveye ulaşması da dikkat çekti.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 2

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı haftanın ilk yarısında 4.400 dolara yakın bir görünüm sergiledi. 10 Eylül 2026 işlemlerinde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.415 dolardan fiyatlandı.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 3

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, "Altın yatırımcıları ve günlük faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturan algoritmik programlar, şu anda birkaç rakip tema arasından hangisinin nihayetinde belirleyici olacağını belirlemekte zorlanıyor ve bu durum fiyatları genel olarak 4.400 dolar civarında tutuyor. En belirgin olumsuz etki, faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi ve tahvil getirilerinin artmasından kaynaklanıyor. Bu, altın gibi getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor" dedi.

ETF GİRİŞİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Mevcut ortamda daha zayıf bir doların altına destek sağladığını aktaran Hansen “ETF'ler ve vadeli işlemler yoluyla temel yatırım talebi şimdiye kadar nispeten dirençli kaldı. Jeopolitik belirsizlik de yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 4

Orta Doğu'daki son gerilim, altının portföy çeşitlendirici olarak cazibesini sürdürmesine ve tahvil getirilerinden gelen yeni baskıya rağmen aşağı yönlü riski sınırlamasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

"DAHA YÜKSEK BİR ENFLASYON VERİSİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR"

Önümüzdeki hafta gelecek FED faiz kararı için ABD’de açıklanacak ağustos TÜFE ve ÜFE verilerinin belirleyici olabileceğini öngören Hansen, “Daha yüksek bir enflasyon verisi, faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilir.Daha düşük veriler ise faizde son dönemdeki şahin fiyatlandırmanın bir kısmını hızla tersine çevirebilir ve bence faiz artırımı için pencere kasım ara seçimlerinden sonrasına kadar kapanabilir.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 5

Her iki durumda da enflasyon verileri, altının mevcut çekişmesinden kurtulmasını sağlayacak ve eylül toplantısı öncesinde yön belirleyecek katalizör olabilir” tespitinde bulundu.

Teknik olarak da değerlendirmelerde bulunan Hansen, “Ons altında yukarı yönde 4.537 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama önemli bir direnç noktası oluştururken, 4.350 dolar civarındaki bölge son bir ay içinde tekrar tekrar destek sağladı.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 6

‘Ayılar’ ortaya çıkan bir omuz-baş-omuz formasyonuna odaklanabilir; 4.300 doların altına bir kırılma, 4.000 dolar civarındaki yerleşik destek alanına doğru daha derin bir düzeltmenin sinyalini verebilir” uyarısında bulundu.

200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılmanın ise teknik görünümü iyileştirebileceğini aktaran Hansen “Bu durumda da 4.770 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü isimden 4300 dolar alarmı 7

Bu seviye hem mayıs ayı yerel zirvesini hem de ocak-haziran ayları arasındaki yaklaşık 1.650 dolarlık düzeltmenin %50 Fibonacci geri çekilmesi noktasını temsil ediyor” diyerek, geçmiş performansın, gelecekteki getirilerin garantisi olmadığını da vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Gram Altın
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213.121,67
% -0.15
13:01
Ons Altın / USD
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4.394,22
% -0.18
13:01
Çeyrek Altın
10.961,52
11.202,52
% -0.14
12:46
Yarım Altın
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% -0.14
12:46
Ziynet Altın
43.846,06
44.673,05
% -0.14
12:46
Cumhuriyet Altını
45.238,00
45.926,00
% -0.33
12:28
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Altın dolar isim ünlü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her zaman derim altında düşüş alım fırsatıdır yeterki acil paraya ihtiyacınız olup bozmak zorunda kalmayın.
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